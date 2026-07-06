Les astronomes n’en reviennent pas, cette planète voisine de la Terre coche presque toutes les cases de la vie

La chasse aux mondes habitables vient de trouver une nouvelle cible. Une planète toute proche affiche des conditions troublantes de familiarité. Les scientifiques n'osent plus cacher leur enthousiasme.

La chasse à la vie ailleurs se concentre souvent autour des naines rouges, les étoiles les plus répandues de la galaxie. Ces astres faibles abritent la majorité des exoplanètes jugées potentiellement habitables. Leur défaut reste connu, puisqu'ils émettent parfois des bouffées de radiations capables d'arracher une atmosphère. La première explosion observée sur une naine rouge autre que le Soleil a récemment rappelé cette menace. Malgré ce risque, les astronomes continuent de scruter ces systèmes proches dans l'espoir d'un monde tempéré. Chaque nouvelle candidate ravive donc l'attention de la communauté scientifique.

C'est dans ce contexte qu'une planète discrète attire tous les regards. Baptisée GJ 3378b, elle gravite autour d'une naine rouge nichée à 25 années-lumière de nous, dans la constellation de la Girafe. Repérée en 2024 par des astronomes français, elle passait pour un petit monde gazeux sans grand intérêt. Cette découverte sur l'équilibre chimique qui rend la Terre habitable montre combien ces conditions restent rares dans l'univers. De nouvelles mesures viennent pourtant bouleverser le portrait de cette voisine céleste.

GJ 3378b reçoit près de 90 % du rayonnement que la Terre capte du Soleil

GJ 3378b n'était pas le monde que l'on croyait. D'après une étude publiée dans The Astrophysical Journal, sa masse ne vaut que 2,3 fois celle de la Terre, contre 5,26 estimée auparavant. Ce chiffre revu la fait passer d'un astre gazeux à une super-Terre rocheuse. Sa période orbitale tombe à 21 jours, un rythme assez court pour la placer dans la zone habitable de son étoile. Elle recevrait environ 90 % du rayonnement que notre globe capte du Soleil. Ces valeurs corrigées changent radicalement son statut.

Ce niveau d'ensoleillement place GJ 3378b dans un équilibre thermique idéal pour l'eau liquide. Une inconnue majeure demeure toutefois autour de son atmosphère, peut-être soufflée par les radiations de sa naine rouge. Comme la planète ne passe jamais devant son étoile, aucun instrument actuel ne peut sonder son air. Il faudra patienter jusqu'au futur observatoire de la NASA prévu pour les années 2040. En attendant, cette super-Terre s'impose déjà comme l'une des voisines les plus prometteuses de notre planète.