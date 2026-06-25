GTA 6 : finalement, les versions physiques auraient bien un CD dans la boîte, mais pas tout de suite

Après l'annonce des versions physiques de GTA 6 ayant fait beaucoup de remous, peut-être une bonne nouvelle qui se profile à l'horizon. Selon une récente fuite, Take-Two prévoirait bien d'inclure un CD dans la boîte du jeu, mais seulement après la sortie en dématérialisée.

Hier a été une journée mouvementée pour les fans de GTA. En plus d'être la veille de l'ouverture des précommandes (oui, vous pouvez dès aujourd'hui acheter GTA 6, quand bien même vous ne pourrez pas y jouer avec le 19 novembre), on a finalement appris le prix véritable du jeu. Après une période de flou pour les tarifs européens, le jeu se vend finalement à 80 € sur les plateformes habituelles, et même parfois un peu moins chez certaines grandes surfaces.

Mais cette bonne nouvelle s'est accompagnée d'une autre beaucoup moins réjouissante : la version physique de GTA 6 ne comportera pas de CD dans la boîte. À la place, on y trouvera un simple code de téléchargement. Autrement dit, Rockstar vend littéralement une boîte vide aux joueurs. Autant dire que l'information n'a pas toujours été très bien accueillie par la communauté. Une récente fuite publiée par le média polonais PPE pourrait venir les rassurer.

N'achetez pas GTA 6 tout de suite si voulez un disque dans la boîte

Ce dernier relaie une information du leaker Graczdari, qui affirme qu'une version physique avec CD dans la boîte arrivera plus tard dans l'année, plusieurs semaines après le lancement officiel — qui, pour rappel, aura lieu le 19 novembre prochain. On peut donc espérer que cette version sera disponible pour Noël, au plus tard en début d'année prochaine. Selon Graczdari, cette stratégie permettrait à Rockstar de limiter les risques de fuites de son jeu avant le lancement.

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Ceci étant dit, et comme d'habitude dès qu'il est question d'une “fuite” concernant GTA 6, mieux vaut ne pas prendre cette information pour argent comptant. Si la chose est probable, il l'est d'autant plus que Take-Two ait cherché à réaliser la moindre économie possible et imaginable sur un jeu qui se vendra de toute manière par dizaines de millions, CD ou non. Enfin, si Graczdari a déjà réalisé des prédictions qui se sont avérées juste, il a aussi annoncé l'arrivée d'un nouveau trailer de GTA il y a quelques semaines. On attend toujours.