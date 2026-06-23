L’intégralité des 4 500 jeux Sega “entièrement jouables” : le projet fou du studio

Yosuke Okunari, vétéran de Sega, ambitionne de rendre tout le catalogue des jeux du studio jouable sur les plateformes modernes. Soit une collection de 4 500 titres préservés pour les années à venir.

Le jeu vidéo rétro se meurt. La formule peut paraître péremptoire, mais à l'heure où le format dématérialisé règne en maître, la préservation des anciens titres devient de plus en plus difficile. Surtout quand n'importe quel studio peut supprimer ses jeux des différentes plateformes numériques sans préavis. Face à ce phénomène, certains se mobilisent. Parfois au sein même d'une entreprise de développement et d'édition de jeux.

Exemple avec Yosuke Okunari, producteur exécutif chez Sega, pour qui il travaille depuis 1994. Dans une interview accordé au magazine japonais Famitsu, il dévoile un projet titanesque sur lequel il planche depuis plusieurs années : cataloguer tous les jeux Sega existants et, surtout, les rendre à terme jouables partout.

Un vétéran de Sega rassemble tous les jeux du studio pour les rendre jouables

“Depuis quelques années, je travaille à la création d'une base de données interne consacrée aux jeux vidéo. Il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de la mener à bien, mais une recherche dans la version actuelle révèle qu'en excluant les portages et les remakes, on compte environ 2 800 titres de jeux Sega. En les incluant tous, on arrive à environ 4 500 titres“, raconte Okunari.

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Mais le travail du producteur ne s'arrêtera pas à la mise en place de cette base de données : “Une fois cette base de données terminée, j'aimerais la rendre entièrement jouable“. Conscient qu'il ne pourra probablement pas mener son projet à bien avant de partir à la retraite, il sait qu'il devra le confier à quelqu'un d'autre.

Malheureusement, si l'idée est belle, la réalité l'est beaucoup moins. Entre les questions de droits, de portage sur les plateformes actuelles et les conflits éventuels avec Nintendo (entre autres), qui propose des jeux Sega en émulation sur Switch, on imagine mal comment le projet pourrait aboutir. Mais qui ne tente rien n'a rien.

Source : The Gamer