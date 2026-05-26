Le lecteur Blu-Ray de votre PC peut copier vos jeux Xbox, Wii ou GameCube, légalement

Il est désormais possible de faire des copies de vos jeux vidéo sur CD avec un simple lecteur Blu-Ray pour PC. Le tout grâce à un programme en libre accès mis à jour pour étendre ses capacités.

GameCube
Crédits : 123RF

Les jeux vidéo en format physique, il y en a encore malgré la montée en puissance constante du dématérialisé. Si aujourd'hui il est assez simple de trouver une version numérique de ses vieux titres, ce n'est pas toujours le cas. Et quand bien même, les joueurs n'ont généralement pas envie de payer pour quelque chose qu'ils possèdent déjà. C'est là que la copie privée entre en jeu. Le “rip” comme ont dit chez nos voisins anglophones.

Problème : c'est un processus complexe, surtout pour les jeux au format propriétaire. Cela comprend ceux du GameCube, de la Wii, des premières Xbox, des PlayStation (sauf la première) ou de la Dreamcast, entre autres. Devant les manipulations à effectuer, beaucoup abandonnent l'idée de copier leur bibliothèque de jeux, malgré l'envie de les préserver et de pouvoir y jouer sur PC. Il y a cependant une bonne nouvelle. Le logiciel gratuit OmniDrive s'est mis à jour précisément pour faciliter l'opération.

La copie de vos anciens jeux vidéo sur CD devient bien plus simple

En résumé, la dernière version d'OmniDrive permet au lecteur Blu-Ray de votre PC (interne ou externe) de lire les formats propriétaires des consoles citées plus haut. Vous pouvez désormais faire une copie brute ou jouable de vos jeux GameCube, Wii, Xbox (la première) et Xbox 360. Il est également possible de copier les jeux Wii U, PlayStation 3, 4, 5 et Xbox Series, mais ceux-ci resteront chiffrés.

Lire aussi – Il fait tourner macOS X sur une Nintendo Wii pour prouver que c’est possible

Attention, tous les lecteurs Blu-Ray ne sont pas compatibles. Vous trouverez une liste complète et mise à jour régulièrement, ainsi qu'un tutoriel pour vous lancer dans la copie de vos jeux, sur cette page du Wiki du Projet de Préservation des Disques. Notez qu'elle fait appel à un autre logiciel, MakeMKV, également gratuit. Il a l'avantage d'afficher dès l'accueil le numéro de modèle du lecteur Blu-Ray ainsi que sa puce. Deux informations importantes pour vérifier la compatibilité avec OmniDrive.


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