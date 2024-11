Vous pourrez jouer à ces vieux jeux vidéo pour toujours, GOG s’y engage

La plateforme d'achats de jeux vidéo GOG dévoile son programme de préservation. Il assure que certains titres seront toujours jouables dans les années à venir, quoi qu'il arrive.



Les amateurs de jeux vidéo physiques ont de plus en plus de mal à étoffer leur étagères. Déjà 4 ans que les ventes de jeux dématérialisés ont dépassé celles des boîtes. Le confinement de 2020 a aidé, c'est certain, mais la tendance ne s'est pas inversée par la suite, bien au contraire. Des éditeurs n'hésitent d'ailleurs plus à sortir leur prochain titre uniquement au format numérique. Si on ne peut nier le côté pratique de la chose, il ne faut pas oublier que cela pose des problèmes de propriétés.

Légalement, les jeux que vous achetez sur une plateforme telle que Steam ou Ubisoft Connect ne vous appartiennent pas. Ils peuvent être supprimés de votre bibliothèque à tout moment sans que vous ayez votre mot à dire. Et sans même parler de ça, les transmettre à quelqu'un d'autre est quasiment mission impossible. Face au risque grandissant de perdre une immense partie des jeux qui ont fait l’histoire du médium, GOG (Good Old Games) dévoile son programme de préservation.

GOG préserve de nombreux jeux vidéo et assure qu'ils seront jouables à vie

Sur son site, vous verrez désormais des jeux estampillés Programme de préservation GOG. Cela veut dire qu'ils seront “compatibles avec les systèmes modernes pour toujours“. En résumé, GOG s'engage à tout mettre tout en œuvre pour que vous puissiez jouer au premier Fallout sur Windows 34, par exemple.

Les fiches descriptives des titres concernés s'enrichissent d'une rubrique intitulée Notre liste des améliorations apportées à ce jeu. Vous y trouvez les modifications techniques permettant de les lancer sur les PC modernes.

Au moment de publier cet article, 100 jeux font partie du programme de préservation GOG, sachant que d'autres suivront. Citons entre autres les 3 premiers Resident Evil, Dungeon Keeper, Theme Park, Sim City 2000, Diablo 2, Dragon Age Origins… Autant de grands noms que l'on ne souhaite pas voir tomber dans l'oubli. La Video Game History Foundation rappelle que 87 % des jeux produits avant 2010 ne sont plus accessibles aujourd'hui.