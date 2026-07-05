Samsung pourrait faire exploser le prix de la RAM, préparez-vous au choc

Coup de tonnerre dans l'industrie de l'électronique. Malgré l'actuelle crise des composants, Samsung aurait décidé d'augmenter une nouvelle fois le prix de ses puces mémoire DRAM. Une décision qui pourrait faire grimper les prix de vos appareils électroniques…

L'actuelle crise de la RAM est aussi inédite que dévastatrice. Cette dernière, principalement provoquée par l'émergence de l'intelligence artificielle et des centres de données qui vont avec, a de nombreuses conséquences. La demande dépassant l'offre, les prix de la RAM ne cessent d'augmenter. De nombreux fabricants répercutent ainsi ces hausses sur les prix de vente de leurs appareils. On pense notamment à Apple, qui a récemment procédé à des augmentations massives de prix pour ses iPad, MacBook et autres Apple Watch.

Mais la marque à la pomme n'est pas la seule à augmenter ses tarifs, loin de là. Microsoft, par exemple, augmente les prix de ses PC Surface. De son côté, Xbox a annoncé une augmentation du prix des Xbox Series X/S à compter du 1ᵉʳ août 2026. Mais c'est également le cas de Samsung, qui ferait aussi grimper les prix des smartphones pliables Galaxy Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8.

Crise de la RAM : Samsung joue-t-il un double jeu ?

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que Samsung produit lui-même de la RAM. Et, selon un nouveau rapport, le fabricant sud-coréen s'apprêterait à revendre cette dernière à prix d'or. En effet, selon Yicai, Samsung chercherait à augmenter le prix de ses puces DRAM de 20 % supplémentaires. Cette augmentation massive interviendrait au cours du troisième trimestre 2026.

Et pourtant, cette nouvelle augmentation intervient alors que Samsung fait face à de graves accusations. Une récente plainte accuse en effet le fabricant sud-coréen, aux côtés de Micron et SK Hynix, de s'être concerté afin de gonfler artificiellement les prix de la RAM.

Mais cela n'empêcherait pas Samsung de gonfler toujours plus les prix de la RAM. Depuis le début de l'année, Samsung aurait augmenté de plus de 90 % le prix de ses puces mémoire. L'entreprise aurait ensuite une nouvelle fois fait grimper ses tarifs de 50 % supplémentaires. Rien que ça.

Et, mauvaise nouvelle, les choses ne feraient que commencer. C'est d'ailleurs Samsung qui le laisse entendre. En effet, le fabricant sud-coréen affirme que la crise de la RAM pourrait s'aggraver en 2027…