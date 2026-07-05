Galaxy Watch 9 et Ultra 2 : Samsung préparerait du lourd, les nouveaux cadrans ont fuité

Les prochaines montres connectées de Samsung se dévoilent déjà. Une fuite nous montre ce qui pourrait être les nouveaux cadrans des Galaxy Watch 9 et autres Galaxy Watch Ultra 2 du fabricant sud-coréen.

Quelques jours seulement avant le très attendu Galaxy Unpacked, qui permettra à Samsung de dévoiler officiellement ses futurs appareils, les fuites se multiplient. Les prix potentiels des smartphones pliables Galaxy Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 se sont par exemple retrouvés en ligne, avec des augmentations de tarifs conséquentes. D'ailleurs, Samsung laisse lui-même fuiter des images officielles des Galaxy Z Fold 8 et Wide Fold. Mieux encore : des visuels des Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 avec leurs coques officielles ont fuité.

Mais c'est cette fois au tour des futures montres connectées de Samsung, à savoir la Galaxy Watch 9 et la Galaxy Watch Ultra 2, qui ne serait ni plus ni moins qu'un clone de la première. Toutefois, les prochaines montres connectées de Samsung disposeraient de pas moins de cinq nouveaux cadrans plutôt originaux.

Samsung : une flopée de nouveaux cadrans pour la Galaxy Watch

Commençons par la Galaxy Watch 9 de Samsung. Selon SammyGuru, celle-ci disposerait d'un nouveau cadran par défaut, baptisé Analog Balance. Ce dernier affiche un design minimaliste et épuré. Le cadran contiendrait certaines informations de base, telles que la météo, le niveau de batterie ou encore le nombre de pas.

La Galaxy Watch Ultra 2, de son côté, n'est pas en reste. En effet, la prochaine montre connectée de Samsung disposerait d'un cadran exclusif, baptisé Ultra Performance. En combinant des éléments des cadrans Ultra Analog et Ultra Simple, celui-ci permettrait un haut niveau de personnalisation. Mieux encore, Ultra Performance disposerait d'un mode à faible luminosité, basculant l'affichage dans le rouge pour un meilleur confort visuel la nuit.

On retrouve ensuite le cadran Dual Clock Info Board, qui s'inspire des cadrans Info Board, Ultra Info Board et Info Brick. Destiné aux voyageurs, celui-ci permettrait d'afficher simultanément deux fuseaux horaires, une option bien pratique lors de longs voyages à l'étranger. On retrouve enfin Radial Dashboard, qui entoure le cadran de nombreuses informations, telles que des données de santé, la météo ou encore une boussole.

Samsung annoncera officiellement ses nouveaux produits à l'occasion de l'événement Galaxy Unpacked, qui aura lieu le 22 juillet prochain.