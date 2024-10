La recherche d’applications sur tablettes devient beaucoup plus difficile sur le Google Play Store

Google modifie l’interface du Play Store sur tablettes, rendant la navigation moins intuitive pour les utilisateurs habitués à la simplicité. Ces changements, qui font partie d’une réorganisation plus large, pourraient bien bouleverser vos habitudes.

Depuis plusieurs mois, Google procède à une refonte progressive de l’interface du Play Store. Récemment, cette réorganisation a touché les tablettes Android, où les utilisateurs ont remarqué la disparition de la barre de recherche de la page principale. Ce changement pourrait rendre la navigation plus complexe, notamment pour ceux qui avaient l’habitude de lancer leurs recherches directement depuis la page d’accueil.

Cette nouvelle barre de recherche, observée pour la première fois en avril, a été officiellement déployée à tous les utilisateurs en août. Elle s’accompagne de cinq nouvelles fonctionnalités visant à rendre le Play Store plus interactif. Désormais, pour rechercher une application, les utilisateurs doivent naviguer sur l’onglet « Recherche ». Cela ajoute un clic et donc une étape supplémentaire. Bien que ces nouvelles options puissent plaire à certains, elles ne sont pas optimales pour tous. Si ce changement inclut des suggestions personnalisées et des filtres améliorés, certains regrettent la simplicité de l’ancienne barre directement accessible.

La nouvelle organisation du Play Store complique la recherche d’applications sur tablette

Le retrait de la barre de recherche de la page principale a provoqué de la frustration chez de nombreux utilisateurs de tablettes. Au lieu d’une recherche immédiate, ils doivent désormais naviguer vers l’onglet Recherche, puis interagir avec l'interface pour faire apparaître le clavier. Cette modification, bien que pensée pour uniformiser le Play Store avec d'autres appareils, ralentit l’accès direct aux applis, particulièrement pour ceux qui utilisaient souvent cette fonctionnalité.

Bien que Google ait récemment introduit cinq nouvelles fonctionnalités, telles que des espaces dédiés à certains types de contenus et des filtres affinés, ces changements ne compensent pas pour certains la disparition de la barre de recherche rapide. Plutôt que de laisser cet espace inutilisé, la société aurait pu proposer une solution plus ergonomique pour maintenir un accès rapide à la recherche. Pour l’instant, les utilisateurs de tablettes devront s’habituer à cette nouvelle organisation moins directe et apprendre à utiliser ce nouvel agencement.

Source : Android Authority