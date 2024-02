Pixel Tablet 2 : Google travaille déjà sur une nouvelle tablette Android

Après sa première tablette l’année dernière, Google semble déjà préparer un successeur, qui pourrait bien arriver dès la fin de l’année. Quelques informations à son sujet ont déjà été repérées.

La Pixel Tablet de Google, lancée en mai 2023, était la première tentative de l'entreprise de fabriquer une tablette Android avec son propre matériel et son propre logiciel. L'appareil a reçu des critiques mitigées, mais il a montré un certain potentiel pour les ambitions de Google en matière de tablettes. Aujourd'hui, certains signes indiquent que Google pourrait planifier une tablette Pixel de deuxième génération, en se basant sur de nouveaux noms de code trouvés dans le code d'Android 14 QPR3.

Android 14 QPR3 est la troisième version trimestrielle de la plateforme Android 14, qui sera publiée en juin. La première version bêta d'Android 14 QPR3 a été publiée récemment, et 9to5Google a fait quelques recherches dans le code et a découvert deux nouveaux noms de code : “Clementine” et “Kiyomi”. Ces noms de code sont liés aux agrumes, tout comme le nom de code de la tablette Pixel originale, qui était “Tangor”. Cela suggère que ces noms de code pourraient être des substituts pour la Pixel Tablet 2.

La Pixel Tablet 2 est déjà dans les cartons chez Google

Ces nouveaux noms de code semblent confirmer que Google travaille déjà sur une Pixel Tablet 2. Cependant, Google a l'habitude d'annuler des projets, et la Pixel Tablet n'a vraisemblablement pas été un grand succès.

De plus, nous ne savons pas non plus si la Pixel Tablet 2 serait le nom réel de l'appareil, ou si Google opterait pour une marque différente, comme Pixel Tablet Pro. Le fait qu'il y ait deux noms de code au lieu d'un seul soulève également des questions quant à savoir si Google travaille sur deux modèles différents de la Pixel Tablet 2. Il pourrait potentiellement s’agir d’une tablette pliable, puisqu’un rapport de DigiTimes avait déjà affirmé que Google préparait un tel appareil.

Si Google travaille effectivement sur une Pixel Tablet 2, il est probable qu'elle en soit encore aux premiers stades de développement. La Pixel Tablet originale n'a été lancée qu'il y a moins d'un an, et Google sort généralement un nouveau téléphone Pixel chaque année. L’entreprise pourrait donc opter pour la même stratégie avec ses tablettes, et lancer une nouvelle génération dès la fin de l’année 2024. On vous tiendra évidemment au courant si de nouvelles informations à son sujet sont révélées au cours des prochains mois.