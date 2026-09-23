Samsung abandonne les TV QLED, voici la nouvelle priorité de la marque

Samsung va drastiquement réduire sa production de TV basées sur la technologie QLED, qui devrait même bientôt complètement disparaître.

Changement de stratégie majeur pour Samsung sur le marché des téléviseurs. Le numéro 1 de l’industrie en termes de ventes réduit sa production de TV QLED d’environ 80 % dès cette année. De 10 millions d’unités en 2025, on passerait à seulement 2 ou 3 millions d’appareils basés sur la technologie Quantum Dots en 2026, apprend-on du média sud-coréen ETnews, qui cite des sources industrielles.

La gamme QLED a été complètement abandonnée, remplacée par des TV pourvues d’un affichage Mini LED, mais sans Quantum Dots pour constituer la porte d’entrée des téléviseurs premium de Samsung. Il ne reste donc plus que la famille des Neo QLED, dont la production est progressivement diminuée entre 2026 et 2027, pour un potentiel arrêt complet dès 2028. C’est la fin d’une époque pour la marque, qui a dominé le secteur pendant de longues années grâce à ses appareils QLED.

Samsung jette l’éponge sur le QLED pour développer sa gamme Mini LED

Pourquoi ce revirement ? Samsung est de plus en plus mis en difficulté par des marques chinoises, qui adoptent une politique tarifaire très agressive. Elles tirent les prix vers le bas en intégrant une quantité très faible (voire nulle) de points quantiques. Samsung les accuse d’ailleurs de contrefaçon de la technologie Quantum Dots, et a même attaqué TCL et Hisense en justice à cet égard. Les produits QLED de Samsung n’arrivent en tout cas pas à suivre en termes de rapport qualité-prix, et l’entreprise préfère pivoter pour se concentrer sur un autre segment, moins concurrentiel.

“À l’avenir, la concurrence sur le marché des téléviseurs haut de gamme se concentrera sur la technologie Mini LED, et dans une prochaine étape, sur la gamme de téléviseurs Mini LED RVB”, estime un expert.

Après avoir popularisé les Quantum Dots, le groupe s’en détourne donc pour investir ses efforts dans la technologie Mini LED. Celle-ci permet notamment d’offrir un contraste bien supérieur au QLED. La promesse est de proposer un affichage équilibré entre contraste et luminosité, alors que l’OLED reste bien sûr le champion incontesté du contraste et des noirs profonds, mais pêche toujours sur la luminosité malgré des améliorations récentes sur ce point.