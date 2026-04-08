Kindle : Amazon va bientôt mettre fin au support de vieux modèles, êtes-vous concernés ?

Amazon a investi le marché des liseuses depuis plus d’une décennie, mais l’entreprise estime désormais que certains modèles sont trop vieux et elle va, de ce fait, mettre très bientôt fin à leur support. Date, modèles concernés… On vous explique tout dans cet article.

Les liseuses sont devenues les alliées de bien des lecteurs et lectrices : pratiques et faciles à transporter, elles sont également rentables. Il faut, en moyenne, 15 à 40 livres pour amortir son prix : alors imaginez si vous la gardez plus de dix ans ? Toutefois, ces appareils n’échappent pas à ce que l’on pourrait appeler l’obsolescence de service.

Et certains propriétaires de Kindle vont bientôt en faire les frais. Amazon est en train d’envoyer des e-mails aux utilisateurs afin de les avertir de la fin imminente du support de leur appareil. Quels sont les modèles concernés ? Quand leur support sera-t-il abandonné ? Votre liseuse sera-t-elle bonne à jeter à partir de cette date ? On vous explique dans cet article ce que cela signifie concrètement.

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Voici ce que signifie l’abandon par Amazon de vieux modèles de Kindle dès mai 2026

C’est sur Reddit qu’une internaute, Amorisaiya, a partagé l’objet d’un e-mail reçu d’Amazon : la firme y indique qu’elle « supprime le support pour les appareils de 2012 et antérieurs ».

Voici la liste des modèles concernés :

Kindle 1ère génération (2007)

(2007) Kindle 2ème génération (2009)

(2009) Kindle DX (2010)

(2010) Kindle DX Graphite (2010)

(2010) Kindle Keyboard (2010)

(2010) Kindle 4 (2011)

(2011) Kindle Touch (2011)

(2011) Kindle Fire 1ère génération (2011)

(2011) Kindle 5 (2012)

(2012) Kindle Paperwhite 1ère génération (2012)

(2012) Kindle Fire 2ème génération (2012)

(2012) Tablette Kindle Fire HD 7 (2012)

(2012) Kindle Fire HD 8.9 (2012)

Selon nos confrères de TechRadar, l’abandon définitif du support interviendra le 20 mai prochain. C’est la douche froide pour les utilisateurs qui, comme Amorisaiya, possèdent des appareils qui fonctionnent encore très bien.

Si les propriétaires de Kindle concernés pourront continuer à lire du contenu déjà téléchargé sur leur liseuse, il leur sera toutefois impossible d’« acheter, emprunter ou télécharger de nouveaux livres après cette date ». De plus, ils ne pourront plus la réenregistrer si elle venait à être réinitialisée ou désenregistrée : elle sera alors complètement inutilisable.

La frustration des utilisateurs est légitime, mais la décision d’Amazon n’est pas étonnante : les appareils 3G ont perdu leur accès à Internet, puis la firme a annoncé que les modèles âgés de plus d’une décennie se verraient supprimer leur accès au Kindle Store. Amazon avait alors incité les propriétaires concernés à passer à un modèle supérieur grâce à des remises et elle réitère l’opération cette fois-ci. Les lecteurs et lectrices devraient ainsi recevoir un mail leur permettant de bénéficier de 20 % de remise, valables jusqu’au 20 juin.

Une solution évoquée par nos confrères reste le service « Téléchargement et transfert via USB », mais le temps est peut-être venu de changer de liseuse. Et pourquoi pas d’envisager de changer de marque – les Kindle ayant perdu coup sur coup des fonctionnalités très appréciées, à savoir l’envoi de fichiers Word et « Envoyer vers Kindle » d’Instapaper (même s’il existe une parade).