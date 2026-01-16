Nintendo travaillerait sur une Switch 2 Lite, cette image sème le doute

Une image partagée sur Bluesky laisse à penser que Nintendo préparerait l'arrivée d'un modèle Lite pour sa Switch 2. On y aperçoit bien un modèle ressemblant à un mélange entre la Switch Lite et la Switch 2, tandis que le nom de code ne correspond à aucune console connue de la firme. Mais pour l'heure, mieux vaut rester prudent.

Maintenant que la Nintendo Switch 2 est sortie, les joueurs attendent de savoir ce que le constructeur japonais nous réserve pour la suite. Si la prochaine gérénation de consoles est probablement déjà en travaux, mieux vaut s'attendre à une sortie intermédiaire avant de savoir exactement ce dont il s'agit. La Nintendo Switch, par exemple, a eu droit à deux variante, la Switch Lite et la Swich OLED. Or, si l'on se réfère à la date de sortie de ces derniers, il y a fort à parier que la prochaine console à sortir soit une Switch 2 Lite.

Jusqu'à maintenant, ce qui est assez rare de la part de Nintendo pour être souligné, la firme est parvenue à garder le secret sur le sujet. Mais il se pourrait bien qu'un Bluesky du nom de dootsky.re ait brisé le silence. Ce dernier prétend en effet avoir déniché des informations croustillantes sur le portail officiel de Nintendo. Il serait possible de retrouver la trace d'une console au nom de code OSM. Problème : ce nom de code ne correspond à aucun modèle connu.

Sur le même sujet — Switch 2 : pourquoi utiliser la webcam super chère de Nintendo pour GameChat quand votre Google Pixel (ou tout autre smartphone) fait beaucoup mieux ?

La Nintendo Switch 2 Lite est-elle vraiment les cartons ?

À ce fameux nom de code vient s'ajouter une image qui, il faut bien l'admettre, ressemble beaucoup à une version Lite de la Switch 2. Il n'en fallait pas plus pour qu'Internet explose. Depuis, les rumeurs à propos d'une potentielle Switch 2 Lite vont bon train. Mais autant le dire tout de suite : ces éléments ne constituent pas vraiment des preuves tangibles de l'existence d'une telle console.

À commencer par l'image, qui est en réalité la même que celle utilisée pour illustrer la Switch 2. Le nom de code, quant à lui, est également étrange. À titre de comparaison, comme le rappelle dootsky.re, tous les modèles de Switch avaient pour nom de code HAC, HAD, HDH et HEG, suivant donc un pattern. Or, le nom de code de la Switch 2 est BEE. OSM ne correspond donc pas du tout au même pattern. On ne sait pas de quoi il s'agit, mais cela ne suffit pas pour affirmer qu'il s'agit de la Switch 2 Lite.