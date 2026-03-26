Switch 2 : bonne nouvelle ! Nintendo baisse le prix de ses jeux exclusifs en version dématérialisée

À part quelques exceptions, Nintendo a pour habitude de pratiquer la parité en matière de prix entre les versions physiques et dématérialisées de ses jeux. Mais bonne nouvelle pour les joueurs : l’entreprise a annoncé que les copies dématérialisées des titres exclusifs à la Switch 2 seront moins chères que celles physiques.

La Nintendo Switch 2 est sortie le 5 juin 2025. Si elle partage une partie de son catalogue de jeux avec la Switch première du nom, la dernière console de la firme nippone dispose également de ses propres exclusivités – et leur nombre ne cesse de s’accroître. Figurent parmi elles, notamment, Mario Kart World, Donkey Kong Bananza ou encore le récent Pokémon Pokopia.

Alors il est de ces nouvelles qui font plaisir au portefeuille et la baisse du tarif des copies numériques des jeux exclusifs de la Nintendo Switch 2 en est une, assurément – à condition, évidemment, que vous ne soyez pas un collectionneur qui ne jure que par les versions physiques des titres. Surtout quand Big N nous a habitués à, généralement, pratiquer les mêmes prix entre ces deux formats.

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La firme japonaise vient d’annoncer qu’elle prévoyait de baisser le prix des versions dématérialisées des exclusivités de la Switch 2 à partir de mai 2026. Nintendo rassure : les expériences entre les copies physiques et numérique demeureront les mêmes, cette différenciation tarifaire reflétant « simplement les différents coûts associés à la production et à la distribution de chaque format », selon les propos relayés par nos confrères de The Verge.

Cette nouvelle tarification est déjà visible avec l’exclusivité Yoshi and the Mysterious Book, dont la sortie est prévue pour le 21 mai prochain. Si la précommande de la version physique vous coûtera 69,99 euros, le prix affiché pour la copie numérique est de 59,99 euros.

Notons que Big N précise que les revendeurs partenaires continueront de pratiquer leurs propres tarifs. Un rapide tour sur le web permet déjà de trouver le titre à un prix moindre que sur les Nintendo eShop et My Nintendo Store. Par exemple, E.Leclerc et Carrefour le proposent à 51,99 euros.

Ainsi, si Nintendo a déjà appliqué cette différenciation tarifaire entre les versions physique et numériques – celles de Mario Kart World étant, par exemple, respectivement vendues à 89,99 et 79,99 euros –, cette annonce de l’entreprise s’apparente à une normalisation de cette pratique.