Nintendo pourrait augmenter le prix de la Switch 2 en 2026, merci Trump et l’IA

Dans un récent rapport, les analystes de Niko Partner prédisent que la Nintendo Switch 2 verra son prix augmenter cette année. Si rien ne permet d'officialiser la chose pour le moment, difficile de leur donner tort au vu du contexte particulièrement hostile au entreprises de la tech en ce moment.

Sony a augmenté le prix de sa PS5. Microsoft a augmenté le prix de ses Xbox Series. Et Nintendo ? Pour le moment, le constructeur rechigne encore et toujours à revoir à la hausse le prix de sa Switch 2. On le comprend : à défaut, pour le moment, d'avoir un catalogue vraiment vendeur, la console se démarque surtout de la concurrence pour son prix beaucoup plus abordable. Il faut dire qu'à “seulement” 469,99€, il n'y a pas vraiment photo comparé aux autres consoles dernière génération.

Mais 2026 pourrait bien changer la donne. En effet, le contexte n'est pas exactement le même que l'année précédente. D'un côté, Donald Trump impose des taxes exorbitantes à tous les pays qu'il a dans le viseur. De l'autre, la pénurie de RAM, déclenchée par la forte demande du secteur de l'IA, impacte toute la production d'appareils tech. Aussi, personne ne serait vraiment surpris de voir Nintendo craquer et augmenter à son tour le prix de la Switch 2.

Sur le même sujet – Switch 2 : pourquoi utiliser la webcam super chère de Nintendo pour GameChat quand votre Google Pixel (ou tout autre smartphone) fait beaucoup mieux ?

Vers une augmentation du prix de la Switch 2 ?

C'est en tout cas ce prédit le cabinet d'analyse Niko Partners dans un récent rapport. Selon ce dernier, la conjecture économique actuelle devrait forcer Nintendo à faire grimper les prix pour éponger la hausse des coûts de production. Niko Partners affirme que si Nintendo est parvenu à maintenir ses prix en 2025 alors que la concurrence n'a pas hésité à les revoir à la hausse, elle pourrait ne pas avoir d'autres choix que de suivre la tendance cette année.

Plutôt que d'augmenter le prix de sa console, Nintendo pourrait également cesser de la vendre seule, priorisant la livraison de pack Switch 2 avec Mario Kart World inclus, actuellement vendu à 509,99€. Quoiqu'il en soit, attendez toujours avant de vous jeter chez votre revendeur préféré. Nintendo fait régulièrement l'objet de rumeurs plus ou moins fantasques et, si l'on a bien appris une chose ces dernières années, c'est qu'il est bien difficile de prévoir ce que le constructeur va faire.

Source : Niko Partners