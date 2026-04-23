Nintendo pourrait bientôt rembourser les joueurs qui ont payé trop cher leur Switch 2 à cause de Donald Trump

Pour une fois que c'est Nintendo qui est sur le banc des accusés. Une nouvelle plainte vient d'être déposée à Washington contre le constructeur japonais, arguant que celui-ci a touché plus d'argent que prévu suite aux taxes imposées (puis annulées) par Donald Trump.

Switch 2

Tel est pris qui croyait prendre ? Peu avant la sortie de la Switch 2, l'administration Trump annonce imposer des taxes douanières exorbitantes à de nouveaux pays. Pour éponger les coûts, Nintendo fait comme à peu près n'importe quelle entreprise : elle augmente le prix de sa console. Quelques mois plus tard, en mars dernier, la Cour Suprême des États-Unis décide finalement que cette mesure de Trump était anticonstitutionnelle.

Nintendo saute sur l'occasion et porte plainte contre le gouvernement américain, à l'instar de milliers d'autres sociétés, dans l'espoir d'être remboursé. Oui, mais : contrairement à FedEx ou UPS qui ont prévu de reverser cet argent à leurs clients ayant payé plus cher que prévu, Nintendo s'est bien gardé de faire la promesse. C'en est trop pour Gregory Hoffert et Prashant Sharan, deux joueurs qui décident à leur tour de porter plainte contre la firme.

Sur le même sujet — Switch 2 : bonne nouvelle ! Nintendo baisse le prix de ses jeux exclusifs en version dématérialisée

Nintendo visé par une plainte après avoir lui-même porté plainte

« Concrètement, Nintendo s'apprête à toucher une manne financière : l'entreprise a déjà répercuté le coût des droits de douane sur les consommateurs en augmentant ses prix, et elle est désormais en passe de récupérer ces mêmes droits illégaux auprès du gouvernement fédéral », peut-on ainsi lire dans le document déposé auprès du tribunal de Washington. Pour les plaignants, le constat est simple : Nintendo s'apprête à réaliser des bénéfices sur le dos des joueurs, puisque ce sont eux qui ont réellement payé les taxes imposées par Trump.

« Nintendo cherche désormais à se faire rembourser les taxes gouvernementales dont la charge financière a été supportée, en tout ou en partie, par les demandeurs et les membres du groupe », explique ainsi la plainte. Reste à voir si cette plainte mènera bien quelque part. En attendant, si vous n'avez pas encore acheté de Switch 2, vous pouvez vous rassurer en vous disant que Nintendo ne prévoit pas d'augmenter ses prix dans l'immédiat, malgré la crise de la RAM.

 


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Payé pour négocier avec les pirates, il les aidait en secret à vider les caisses de ses clients

Les victimes de ransomware paient parfois des experts pour négocier avec les pirates. Aux États-Unis, un négociateur vient d’avouer qu’il travaillait en fait pour les deux camps. Il risque aujourd’hui…

Le speed test “natif” de Windows 11 est désormais disponible pour tous les utilisateurs, voici comment l’essayer

Microsoft a ajouté un raccourci pour accéder au speed test d’Ookla depuis la barre des tâches de Windows 11. On vous explique comment on y accède. Nous vous rapportions il…

Le Microsoft Store sur Android et iPhone ? La nouvelle patronne de Xbox y pense

Asha Sharma déclare ne pas écarter l’idée de lancer un magasin pour support mobile afin d’y proposer des jeux Xbox. Il faudra pour ce faire composer avec les obstacles dressés…

Quoi de neuf en photo pour les prochains iPhone ? Voici sur quoi travaille Apple

Apple a prévu plusieurs nouveautés majeures en photo pour ses prochaines générations d’iPhone. Et l’innovation va commencer dès cette année avec l’ouverture variable de l’iPhone 18 Pro. Que nous réserve…

Ce constructeur de smartphones réparables explose les compteurs alors que le marché mondial s’essouffle

Acheter un smartphone réparable relevait jusqu’ici du choix militant. Une marque spécialisée vient pourtant de publier des résultats qui bousculent cette idée. Et ils prouvent qu’une autre approche est possible….

Uranus cache peut-être d’autres lunes, et ses anneaux viennent de livrer un indice troublant

Uranus n’a pas fini de livrer ses secrets. Ses anneaux, longtemps restés dans l’ombre de ceux de Saturne, intriguent plus que jamais. Leur analyse vient de révéler un indice pour…

007 First Light : tout ce que l’on sait sur le jeu d’action-aventure cinématographique le plus attendu de l’année

007 First Light marque le grand retour d’une franchise légendaire de la pop culture sur consoles et PC. Annoncé il y a déjà de longues années, celui qui se fit…

Si vous prêtez votre smartphone, ne craignez plus pour vos secrets : cette option cachée empêche les curieux de fouiller

Les smartphones sont devenus les gardiens de nos « petits » secrets. Rien d’étonnant alors à ce que l’on rechigne à les prêter, ne serait-ce que cinq minutes, si on ne peut…

L’application Samsung Sound est disponible pour contrôler vos appareils audio, mais est-elle meilleure que SmartThings ?

Une nouvelle application, Samsung Sound permet de configurer et contrôler les enceintes et barres de son Wi-Fi Samsung. Mais elle ne semble pas encore prête à remplacer SmartThings. Samsung a…

La Xbox Helix serait un PC haut de gamme qui vaut entre 2 000 et 3 000 euros

Il est presque acquis que la prochaine console de Xbox, nom de code Helix, coûtera très cher. Mais elle offrirait les performances d’un PC qui vaut plus de 2 000…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.