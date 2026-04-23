Nintendo pourrait bientôt rembourser les joueurs qui ont payé trop cher leur Switch 2 à cause de Donald Trump

Pour une fois que c'est Nintendo qui est sur le banc des accusés. Une nouvelle plainte vient d'être déposée à Washington contre le constructeur japonais, arguant que celui-ci a touché plus d'argent que prévu suite aux taxes imposées (puis annulées) par Donald Trump.

Tel est pris qui croyait prendre ? Peu avant la sortie de la Switch 2, l'administration Trump annonce imposer des taxes douanières exorbitantes à de nouveaux pays. Pour éponger les coûts, Nintendo fait comme à peu près n'importe quelle entreprise : elle augmente le prix de sa console. Quelques mois plus tard, en mars dernier, la Cour Suprême des États-Unis décide finalement que cette mesure de Trump était anticonstitutionnelle.

Nintendo saute sur l'occasion et porte plainte contre le gouvernement américain, à l'instar de milliers d'autres sociétés, dans l'espoir d'être remboursé. Oui, mais : contrairement à FedEx ou UPS qui ont prévu de reverser cet argent à leurs clients ayant payé plus cher que prévu, Nintendo s'est bien gardé de faire la promesse. C'en est trop pour Gregory Hoffert et Prashant Sharan, deux joueurs qui décident à leur tour de porter plainte contre la firme.

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Nintendo visé par une plainte après avoir lui-même porté plainte

« Concrètement, Nintendo s'apprête à toucher une manne financière : l'entreprise a déjà répercuté le coût des droits de douane sur les consommateurs en augmentant ses prix, et elle est désormais en passe de récupérer ces mêmes droits illégaux auprès du gouvernement fédéral », peut-on ainsi lire dans le document déposé auprès du tribunal de Washington. Pour les plaignants, le constat est simple : Nintendo s'apprête à réaliser des bénéfices sur le dos des joueurs, puisque ce sont eux qui ont réellement payé les taxes imposées par Trump.

« Nintendo cherche désormais à se faire rembourser les taxes gouvernementales dont la charge financière a été supportée, en tout ou en partie, par les demandeurs et les membres du groupe », explique ainsi la plainte. Reste à voir si cette plainte mènera bien quelque part. En attendant, si vous n'avez pas encore acheté de Switch 2, vous pouvez vous rassurer en vous disant que Nintendo ne prévoit pas d'augmenter ses prix dans l'immédiat, malgré la crise de la RAM.