Switch 2 : pourquoi utiliser la webcam super chère de Nintendo pour GameChat quand votre Google Pixel (ou tout autre smartphone) fait beaucoup mieux ?

Le saviez-vous ? Pour utiliser GameChat sur la Switch 2, vous pouvez utiliser votre smartphone (Android ou iPhone) en guise de webcam – plutôt que d’acheter la caméra vendue par Nintendo. Résultat : des économies et une image en nettement meilleure qualité. Mais jusqu’à présent, les propriétaires de Google Pixel étaient mis sur le banc de la compatibilité. Ce problème est désormais de l’histoire ancienne.

Lorsque Nintendo a présenté sa Switch deuxième du nom, l’entreprise nippone a dévoilé de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles : GameChat, qui vous permet de jouer à plusieurs, par exemple à Mario Kart ou Mario Party, tout en retransmettant vos réactions en direct en vidéo. Mais utiliser cette option nécessite, en plus d’un abonnement actif à Nintendo Online, l’achat d’un accessoire supplémentaire. Nintendo en propose bien un : une« Caméra » au doux prix de 59,99 € et capable d’atteindre une définition de 1080p. De quoi alourdir la facture déjà salée…

Bonne nouvelle : pour ceux qui ne le sauraient pas déjà, le géant du pays du soleil levant a annoncé que la Switch 2 est compatible avec la plupart des webcams USB. Mais qu’y a-t-il de mieux qu’une webcam ? Le flux vidéo issu d’un smartphone pardi ! Et Big N a confirmé que celui des mobiles Android ou iPhone peut officiellement se substituer à l’accessoire, connecté en USB-C. Et si les Google Pixel sont parmi les rares téléphones Android capables d’agir nativement comme webcams USB, ils étaient jusqu’à présent exclus de cette compatibilité avec la Switch 2. Mais ce temps est désormais révolu.

GameChat : le problème de compatibilité entre les Google Pixel et la Switch 2 vient discrètement d’être corrigé

Utiliser son smartphone avec la Switch 2 revêt un petit côté « MacGyver »: il vous faut connecter un câble de capture HDMI à votre appareil, votre appareil au convertisseur HDMI vers USB-C, et le convertisseur à la Switch 2. Télécharger une application permettant d’afficher l’image en plein écran est également recommandé.

Mais avec un Google Pixel, un simple câble USB suffit. Or, quand la Switch 2 est sortie, plusieurs utilisateurs ont testé la compatibilité des différentes webcams USB. En ce qui concerne les Pixel : c’était un échec. Mais ce problème vient discrètement d’être corrigé.

On ignore s’il venait de Nintendo ou de Google, et donc si la correction provient d’une mise à jour du firmware de la console ou du smartphone. Qu’importe après tout : ce qui compte, c’est que la connexion fonctionne. Et cela semble bien être le cas : plusieurs utilisateurs en ont informé nos confrères d’Android Authority via différents réseaux sociaux.