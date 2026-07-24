La crise de la RAM touche les voitures maintenant : hausse prix en vue

Nouvelle victime de la pénurie de mémoire RAM : l'industrie automobile. Un constructeur met en garde contre une augmentation des prix de vente de ses véhicules dans les prochains mois.

Cela fait des mois que ça dure. La crise de la mémoire RAM, dont on ne voit pas le bout, continue d'impacter négativement le prix des appareils électroniques. Tout le monde est concerné. Le secteur des jeux vidéo avec l'exemple récent de la Steam Machine de Valve. Celui des smartphones, où les hausses sont déjà une réalité. Des ordinateurs également, en toute logique. Et désormais, c'est l'industrie automobile qui se retrouve touchée.

De plus en plus sophistiqués, nos véhicules ont besoin d'une certaine quantité de RAM pour fonctionner. Micron, fabricant de mémoire, estime qu'en moyenne, une voiture contient 16 Go de RAM. Un chiffre qui grimpe à plus de 300 Go chez celles qui intègrent un système de conduite autonome de niveau 4. Forcément, si le composant coûte plus cher, les constructeurs doivent dépenser plus, et répercuter une partie de la hausse sur l'acheteur final. C'est ce que prévoit General Motors notamment.

Encore une augmentation de prix à cause de la crise de la RAM

Dans son dernier rapport aux investisseurs, General Motors prévoit une hausse de 0,5 % pour les véhicules sur le sol américain. Cela semble peu, et loin de chez nous, mais il ne fait pas oublier que ce genre d’événement outre-Atlantique finit bien souvent par arriver en Europe. La firme américaine n'est d'ailleurs pas la seule à devoir réajuster ses prix. BYD a déjà augmenté de 20 % son option d'aide à la conduite.

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À ce stade, impossible d'affirmer avec certitude que les constructeurs européens suivront le même chemin, même si c'est probable. Comme nous l'avons dit, tout ce qui contient de la mémoire RAM augmente et les produits à venir ne devraient pas faire exception. Surtout les voitures qui en demandent de plus en plus. En 2023, Micron prévoyait que certains véhicules haut de gamme pourraient avoir besoin d'environ 2 To de RAM.