Vous trouvez la Steam Machine trop chère ? Attendez-vous à une nouvelle hausse des prix, prévient Valve

La crise de la RAM est encore bien loin d'être terminée et Valve craint le pire pour la suite. Voilà en essence les récentes déclarations de Yazan Aldehayyat, ingénieur chez le constructeur, qui constate que la situation ne fait qu'empirer de mois en mois — malgré un succès commercial plutôt correct pour la Steam Machine, au vu du contexte.

1039 €. Voilà le prix annoncé par Valve au moment du lancement de sa très attendue (jusqu'alors) Steam Machine. La nouvelle a piqué au vif de nombreux joueurs qui espéraient accéder à un PC gaming pour quelques centaines d'euros, comme l'avait d'ailleurs plus ou moins subtilement promis le constructeur au moment de l'annonce. Seulement voilà, un petit contretemps est arrivé entre le trailer et la sortie : la crise de la RAM.

C'est bien elle qui a fait grimper significativement le prix de la Steam Machine, bien plus haut que ce que Valve avait prévu à la base. Et c'est sûrement elle qui va entraîner une nouvelle hausse de son tarif dans les mois à venir. C'est en tout cas ce à quoi semble d'ores et déjà nous préparer le constructeur. Dans une interview accordée à Bloomberg, l'ingénieur Yazan Aldehayyat déclare que la situation est encore pire que ce qu'ils imaginaient.

Sur le même sujet — Steam Machine : la ligne rouge de la mort est définitivement un mythe, Valve donne le fin mot de l’histoire

La Steam Machine pourrait voir son prix augmenter dans les prochains mois

« Honnêtement, la situation continue de s'aggraver », explique Yazan Aldehayyat. « Au cas où certains ne le sauraient pas : d'après nos observations, ce que les consommateurs voient actuellement dans les rayons des magasins accuse un retard d'au moins trois à six mois par rapport à ce que nous constatons au niveau de l'approvisionnement en gros. » Et c'est bien là tout le problème.

En effet, puisque les prix de la RAM continuent d'augmenter, le prix actuellement appliqué par Valve ne correspond pas à son coût réel de fabrication, mais à celui d'il y a quelques mois. Autrement dit, si cela lui coûte de plus en plus cher de produire le PC, alors le constructeur pourrait très bien décider d'augmenter de nouveau son prix de vente pour limiter la casse.