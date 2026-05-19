Courage, la crise de la RAM sera terminée d’ici un an selon cet ancien cadre de Samsung

Difficile de voir le bout du tunnel après des mois de hausse exorbitante des prix de la mémoire. Pourtant, Kye-hyun Kyung, ancien dirigeant de la section hardware de Samsung, se montre optimiste. Selon lui, les investissements constants de la Chine dans la production de DDR5 pourrait inverser la tendance d'ici un an.

C'est une courbe qui n'a de cesse de grimper. En seulement quelques mois, le prix moyen de la mémoire DDR5 a bondi de 340 %. Et elle n'est pas la seule. La crise de la RAM a entraîné dans son sillon et une totale de la mémoire, touchant aussi bien les disques durs que les cartes graphiques. Bref, il ne fait pas bond de vouloir refaire son setup à l'heure actuelle — ni même, à vrai dire, d'acheter n'importe quel appareil électronique intégrant de la RAM.

Ces derniers mois, l'optimisme n'était pas vraiment de mise chez les experts. Nombre d'entre eux s'accordent aujourd'hui à dire que la situation pourrait même s'aggraver l'année prochaine. Dans ce contexte, Kye-hyun Kyung nage à contre-courant. L'ancien patron de la division Device Solutions de Samsung, qui produit des composants hardware pour les professionnels, désormais consultant senior pour la firme, se risque aujourd'hui à prédire la fin de la crise de la RAM pour dans… un an seulement.

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La Chine pourrait mettre fin à la crise de la RAM d'ici un an

Kye-hyun Kyung place ses espoirs dans la Chine, qui investit aujourd'hui massivement dans la production de DDR5. Le calcul est simple : en boostant sa production de mémoire, le pays pourrait de nouveau inonder le marché, faisant mathématiquement baisser les prix. L'analyste cite notamment CMXT, en pôle position dans l'Empire du Milieu, mais aussi Jiahe Jinwei ou encore Powev. Grâce à eux, Kye-hyun Kyung estime que les prix de la mémoire pourraient revenir à la normale d'ici le second semestre 2027.

Mais l'heure est encore à la prudence. Le marché de l'IA, grand responsable de la crise actuelle — alors même qu'il n'utilise pas tout le matériel qu'il achète — est encore très volatile et pourrait tout aussi bien cesser d'attirer les investissements d'ici quelques mois. Auquel cas, la production de RAM chuterait elle aussi, ce qui engendrerait un retour à la case départ. À moins que les constructeurs finissent par revenir du côté consommateur.