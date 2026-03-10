Galaxy S26 et S26 Ultra : dernier jour des offres de précommande, les prix augmentent dans quelques heures

Les précommandes des Galaxy S26 s’achèvent officiellement aujourd’hui, tout comme les offres de lancement qui permettent de profiter de réductions considérables. Pendant quelques heures encore, vous pouvez acheter les smartphones Samsung à des prix beaucoup plus accessibles.

Cela fait maintenant deux semaines que les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra ont été officialisés, avec l’ouverture des précommandes dans la foulée. Et comme d’habitude chez Samsung, une offre lancement fait chuter les prix des nouveaux smartphones pendant quelques jours. Cette offre s’achève ce 10 mars 2026 à 23h59.

Samsung propose ainsi une série de réductions sur les Galaxy S26. Vous pouvez profiter de remises dépassant parfois les 500 € sur certaines variantes, notamment du Galaxy S26 Ultra.

Toutes les offres sur les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra

On commence par l’offre « deux fois plus de stockage pour le même prix ». Pourquoi acheter la version 256 si vous pouvez avoir celle de 512 Go au même prix ? C’est l’avantage que propose Samsung en ce moment. Vous pouvez doubler la capacité de stockage du Galaxy S26, S26+ ou du S26 Ultra sans surcoût.

Le Galaxy S26 Ultra de 1 To est par exemple affiché au prix de la version de 512 Go, ce qui correspond à une réduction de 200 €, mais ce n’est pas tout. Grâce au code promo UNPACKED, vous profitez de 10% de réduction supplémentaire sur toute la gamme.

Et enfin, en choisissant PayPal comme moyen de paiement, vous bénéficiez d’une réduction supplémentaire de 100 € pour le Galaxy S26 Ultra ou de 50 € pour les S26/S26+.

Récapitulatif :

Deux fois plus de stockage pour le même prix

10% de réduction avec le code promo UNPACKED

50 € de réduction sur les Galaxy S26/S26+ en payant par PayPal

100 € de réduction sur le Galaxy S26 Ultra en payant par PayPal

Offre de reprise d’un ancien appareil avec réduction immédiate au panier

Toutes ces offres sont valables jusqu’au 10 mars 2026 à 23h59. Voici, dans les détails à combien chacun des modèles vous reviendra.

Galaxy S26 512 Go à 949 € au lieu de 1 199 € avec le code UNPACKED et en payant par PayPal

avec le code UNPACKED et en payant par PayPal Galaxy S26+ 512 Go à 1 092 € au lieu de 1 469 € avec le code UNPACKED et en payant par PayPal

avec le code UNPACKED et en payant par PayPal Galaxy S26 Ultra 512 Go à 1 272 € au lieu de 1 669 € avec le code UNPACKED et en payant par PayPal

avec le code UNPACKED et en payant par PayPal Galaxy S26 Ultra 1 To à 1 542 € au lieu de 1 969 € avec le code UNPACKED et en payant par PayPal

Sachant que Samsung a augmenté ses prix cette année, ces offres de lancement sont une occasion unique pour acheter les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra à des prix très intéressants.