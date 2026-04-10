JBL Tune 245 NC : des écouteurs sans fil avec réduction de bruit active à moins de 50 €, vite !

Vous cherchez désespérément des écouteurs sans fil pas chers avec un bon son et la réduction de bruit active ? Vous pensiez que c’était mission impossible ? Détrompez-vous ! Sur Boulanger, les JBL Tune 245 NC sont à moins de 50 euros.

JBL Tune 245 NC

Jusqu’au 28 avril, ce sont LES JOURS ++ sur Boulanger. Pendant cette période, vous allez trouver un grand nombre de ventes flash sur le célèbre site de e-commerce français. Et pour vous faire gagner du temps, l’équipe PhonAndroid les passe en revue pour vous proposer les meilleures promotions.

Vous pourrez par exemple vous offrir les écouteurs True Wireless JBL Tune 245 NC à moitié prix. Normalement vendu pour 99,99 euros, ils sont actuellement proposés pour seulement 49,99 euros. Trouver des écouteurs de cette qualité pour moins de 50 euros, c’est vraiment rare. Alors ne tardez pas trop avant de craquer !

JBL Tune 245 NC : des écouteurs True Wireless avec RBA pour moins de 50 €

Les JBL Tune 245 NC sont des écouteurs intra-auriculaires conçus pour s’adapter parfaitement à votre oreille. De cette façon, ils sont à la fois confortables tout en offrant une isolation sonore passive très appréciable. Mais ce n’est pas tout puisque ce modèle est aussi doté de la technologie de réduction de bruit active pour vous permettre de limiter au maximum les sons parasites extérieurs et ainsi profiter au mieux de votre musique, quel que soit votre environnement.

Ce modèle propose également une ergonomie intuitive grâce à ses commandes tactiles ainsi qu’à la détection de port qui permet d’arrêter ce que vous écoutez quand vous retirez vos écouteurs. En plus, les JBL Tune 245 NC sont compatibles Alexa, Google Assistant et Siri.

Ce sont des écouteurs parfaitement adaptés pour le sport puisqu’ils sont certifiés IP54. Et avec leur autonomie qui atteint 48 heures avec la batterie du boîtier, vous pourrez les emporter où vous voulez sans craindre la panne. Et si jamais cela devait arriver, la charge rapide permet en seulement 15 minutes de retrouver 4 heures d’utilisation.


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