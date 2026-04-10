JBL Live 770 NC : le casque sans fil avec réduction de bruit active chute à moins de 100 € !

En ce moment sur Boulanger, ce sont Les Jours ++. Jusqu’au 28 avril, le site propose de nombreuses ventes flashs pour vous équiper à prix réduit. Si vous cherchez un casque sans fil avec réduction de bruit active, le JBL Live 770 NC est à 99,99 € au lieu de 159,99 €, c’est une affaire !

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Il existe un grand nombre de casques sans fil alors faire le bon choix peut s’avérer difficile. Sony, Sennheiser, Bose, Apple ? Les marques les plus connues sont aussi celles qui proposent bien souvent les modèles les plus onéreux. Pour trouver un meilleur rapport qualité-prix, la marque JBL est une excellente option, d’autant plus avec les ventes flash Boulanger.

Le casque JBL Live 770 NC est un modèle sans fil à réduction de bruit active habituellement en vente à 159,99 €. Mais pendant Les Jours ++ Boulanger, il voit son prix baisser de 38% et ainsi passer sous la barre des 100 euros. Vous pourrez ainsi vous l’offrir pour seulement 99,99 €. C’est un prix très attractif pour un casque de cette qualité.

Pourquoi choisir le casque sans fil JBL Live 770 NC ?

Si vous êtes à la recherche d’un casque passe-partout et classe, le JBL Live 770 NC est fait pour vous. Il offre un design à la fois minimaliste mais aussi robuste et pratique grâce à son arceau pliable très pratique pour le ranger ou pour l’avoir avec soi en déplacement sans qu’il ne prenne trop de place.

L’un de ses gros points forts, c’est d’offrir une réduction de bruit active efficace pour vous permettre de vous isoler des bruits extérieurs même dans un environnement bruyant. Cela vous permet de profiter en toute circonstance d’un son riche et équilibré avec des basses bien présentes.

Le JBL Live 770 NC dispose d’une connexion Bluetooth multipoint. C’est très pratique pour vous permettre de passer d’un appareil à un autre sans devoir vous connecter à chaque fois. Enfin, l’autonomie n’est pas en reste puisque vous pourrez l’utiliser 50 heures avec la réduction de bruit active et jusqu’à 65 heures sans.