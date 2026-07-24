La batterie de votre Galaxy Watch se vide en un clin d’œil ? Vous n’êtes pas le seul

Plusieurs propriétaires d'une Galaxy Watch de Samsung voient la batterie de leur montre connectée se vider très rapidement en ce moment. Au moins 3 séries sont touchées, avec un point commun.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2
Crédits : Phonandroid

Les Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2 de Samsung sont là. Mais si beaucoup regardent ces nouvelles montres connectées avec envie, celles et ceux qui possèdent un exemplaire d'une série précédente ont plutôt les yeux rivés sur la leur. Et ce qu'ils voient ne leur plaît pas du tout. Sur le réseau social Reddit, plusieurs posts émergent ces derniers jours. Tous font état du même constat : la batterie de certaines Galaxy Watch se vide beaucoup plus vide que d'habitude. Même quand elle est éteinte.

À 15 h aujourd’hui, je l’ai éteint pour économiser la batterie pendant ma marche d’une heure pour rentrer chez moi, le GPS étant activé. Il restait 40 % de batterie. À 15 h 50, je l’ai rallumé et la batterie est tombée à 10 % après le redémarrage. Je l’ai éteint puis rallumé en pensant qu’il s’agissait d’un bug ; maintenant [il ne] reste plus que 5 % […]“, raconte l'utilisateur chunkyfen. Un exemple parmi d'autres, ce qui laisse penser à un bug assez répandu.

De nombreuses Galaxy Watch ont un gros problème d'autonomie

Je suis parti de chez moi avec une batterie à 75 % après la mise à jour. Quatre heures plus tard, ma montre était à 1 % et s'est éteinte toute seule. Je n'y ai pas prêté attention, pensant que je ne l'avais peut-être pas rechargée autant que je le croyais. De retour chez moi, je l'ai rechargée à 75 % à nouveau. Je l'ai mise au poignet et je me suis endormi. Je viens de me réveiller avec une montre à court de batterie…“, explique KRIGLERR.

Lire aussi – Les Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2 vont recevoir plus de mises à jour majeures que les précédentes montres de Samsung

La mention d'une mise à jour récente des Galaxy Watch semble être le point commun entre les personnes touchées. L'une d'elle précise même que le problème est survenu après l'installation du patch de sécurité de juillet 2026. Ce n'est pas la première fois qu'une mise à jour des Galaxy Watch entraîne un bug de batterie. Les cas décrits ici concernent les Galaxy Watch 6, Watch 7 et Watch 8. Samsung n'a pas encore réagi au moment de publier cet article.


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