Cette application transforme votre iPhone Duo en Walkman à cassettes

Un iPhone duo qui devient un baladeur à cassettes, voilà ce que propose l’application Duo-Man à tous les nostalgiques de ce support physique. Et avec les bruits d’époque s’il vous plaît.

iPhone Duo application Duo-Man
L’application Duo-Man sur un iPhone Duo / Crédits : Vidit Bhargava

Avec leur grand écran interne, les smartphones pliables sont parfaits pour qui aiment regarder des vidéos sur son mobile, entre autres. Mais si leur fonctionnement était mis à profit pour reproduire un objet que vous n’avez probablement pas vu depuis des dizaines d’années ? L’idée peut paraître étrange, pourtant le développeur d’applications Vidit Bhargava s’est dit que c’était une piste à creuser. Alors qu’il participe à un hackathon, où vous devez présenter un projet créé en seulement 2 ou 3 jours généralement, parfois un seul, il jette son dévolu sur le baladeur à cassettes.

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Après tout, se dit-il, ouvrir et fermer un iPhone Duo, c’est un peu comme ouvrir et fermer le compartiment à cassettes de son Walkman. Il souhaite alors reproduire se comportement pour se rapprocher au maximum de l’expérience originelle. Le résultat s’appelle Duo-Man, une application iOS dont vous pouvez voir la démonstration ci-dessous. Le fonctionnement est très intuitif : vous ouvrez l’iPhone Duo pour « insérer la cassette » (choisir votre musique), vous le fermez puis vous appuyez sur le bouton de lecture, évidemment virtuel.

L’iPhone Duo devient un walkman à K7 avec l’application Duo-Man

Cerise sur le gâteau qui ravira les plus nostalgiques, Vidit Bhargava a enregistré les bruits de pression sur les boutons d’un Walkman ainsi que le « souffle » que l’on entend lorsque l’on lance la lecture d’une K7. Le développeur a terminé à la seconde place du hackathon avec ce projet. Une fois posté sur X (Twitter), il a rapidement amassé des millions de vues, plus de deux au moment de publier cet article, ce qui l’a motivé à le transformer en véritable application.

Lorsqu’elle sortira, Duo-Man sera compatible avec Apple Music et les fichiers audio stockés localement sur l’iPhone Duo. La prise en charge de Spotify devrait arriver plus tard, ainsi que celle du stylet tactile Apple Pencil pour rembobiner manuellement les cassettes. L’avance rapide et le retour en arrière seront quant à eux aussi proche que possible d’un vrai Walkman. Les précommandes de l’iPhone Duo seront ouvertes le 16 octobre 2026 sur la boutique en ligne officielle. Le smartphone sera disponible le 23 octobre 2026.


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