iPhone 16e vs iPhone 16 : quelles différences et lequel choisir ?

Le nouvel iPhone 16e se positionne comme la nouvelle option d'entrée de gamme chez Apple. Moins cher que l'iPhone 16, il fait aussi l'objet de certaines concessions techniques, et parfois pas des moindres. Voici tout ce que vous devez savoir avant de vous décider entre les deux appareils.

Apple a annoncé son tout nouveau smartphone, l'iPhone 16e, cinquième modèle appartenant à la famille des iPhone 16. Il vient remplacer la gamme des iPhone SE, qui constituait jusqu'ici le ticket d'entrée le plus bas pour se procurer mobile d'Apple. Si la marque à la pomme a choisi de lancer un iPhone 16e, et non un iPhone SE 2025 ou iPhone SE 4, c'est parce que l'appareil évolue considérablement et que ses prestations lui octroient le droit d'intégrer la gamme principale. L'iPhone 16e et l'iPhone 16 sont les smartphones les plus abordables de la nouvelle génération d'iPhone. Mais quelles sont vraiment leurs différences ? L'écart de prix entre les deux est-il justifié ? C'est ce que nous allons tenter de comprendre dans ce comparatif.

Design : encoche ou Dynamic Island ?

L'iPhone 16 est très légèrement plus grand que l'iPhone 16e (146,7 x 71,5 x 7,8 mm contre 147,6 x 71,6 x 7,8 mm), pour un poids lui aussi quasi similaire (170 g contre 167 g). Nous avons en tout cas affaire à deux smartphones compacts et légers. Le cadre est constitué d'aluminium, tandis que le dos est protégé par du verre dans les deux cas. Les deux appareils sont certifiés IP68 et embarquent un port USB-C, le Lightning n'étant plus d'actualité.

Sur la façade avant, on note une opposition de style. L'iPhone 16e présente une encoche pour loger les capteurs utiles à Face ID, comme sur les anciens modèles d'iPhone. L'iPhone 16 jouit de son côté d'un design plus moderne, avec le fameux Dynamic Island, qu'Apple utilise pour afficher certaines informations (compte à rebours, suivi en temps réel d'un résultat sportif ou d'une livraison…). Cela donne clairement un avantage à l'iPhone 16. À l'arrière, l'iPhone 16e ne dispose que d'un seul capteur photo, contre deux pour l'iPhone 16.

Sur la tranche, plate, on retrouve un bouton d'Action sur les deux modèles, qui permet de personnaliser des raccourcis facilement accessibles. L'iPhone 16e hérite de celui des iPhone 15 Pro, quand l'iPhone 16 a droit à une conception plus récente. L'iPhone 16 y ajoute aussi un second bouton pour la photo (commande de la caméra), dont est dépourvu l'iPhone 16e. Il sert à ouvrir plus vite l'appareil photo et à effectuer des réglages (zoom, profondeur de champ, exposition, changement de capteur, modification du style et du ton) sans avoir à passer par l'écran tactile. Il n'est toutefois pas des plus intuitifs et requiert un temps d'adaptation. Son absence n'est pas une grosse perte pour l'iPhone 16e.

Au niveau des coloris, l'iPhone 16e fait dans la sobriété, se contentant de deux options : noir et blanc. L'iPhone 16 se décline quant à lui en noir, blanc, bleu, vert et rose.

Écran : presque le même

À première vue, on pourrait penser que l'affichage des deux smartphones est identique, Apple annonçant une diagonale de 6,1 pouces et la technologie Super Retina XDR OLED de part et d'autre. Le ratio est de 19,5:9 dans les deux cas et la définition presque identique : 1 170 x 2 532 pixels (densité de 457 pixels par pouce) pour l'iPhone 16e et 1 179 x 2 556 pixels (densité de 460 pixels par pouce) pour l'iPhone 16. La fréquence de rafraîchissement est aussi la même, bloquée à 60 Hz, grand reproche adressé à Apple, qui préfère réserver les 120 Hz adaptatifs aux seuls iPhone Pro.

En creusant un peu, on constate que l'écran de l'iPhone 16e est moins lumineux. Il affiche une luminosité maximale de 800 nits en standard et une lumi­nosité de pointe de 1 200 nits en HDR, contre respectivement 1 000 et 1 600 nits pour l'iPhone 16. Pour un usage en plein soleil, cette différence est à considérer.

Performances : de discrètes concessions

Les deux smartphones sont équipés de la puce A18 avec gravure en 3 nm de dernière génération, mais le composant n'est pas tout à fait le même. On retrouve en effet cinq cœurs GPU sur le SoC de l'iPhone 16, contre quatre seulement sur celui de l'iPhone 16e. Dans la plupart des usages, cette incartade ne se fera pas ressentir. Mais en jeu ou pour le recours intensif à de l'IA générative, ce cœur GPU manquant pourrait faire défaut. La partie CPU est par contre épargnée. La configuration ne bouge pas, on retrouve six cœurs, dont deux de haute performance cadencés à 4,04 GHz et quatre à économie d'énergie dont la fréquence d'horloge atteint 2,20 GHz.

Apple a opté pour 8 Go de RAM sur tous ses modèles d'iPhone 16, quantité de mémoire vive nécessaire pour alimenter efficacement toutes les fonctionnalités Apple Intelligence. Grâce à ce traitement de faveur, l'iPhone 16e ne devrait pas avoir grand-chose à envier à l'iPhone 16 du côté des fonctions d'IA.

Sur le terrain de la connectivité sans fil, le bilan est un peu moins flatteur. L'iPhone 16e est le premier iPhone à être équipé d'un modem 5G signé Apple. Baptisé le C1, il promet une excellente efficacité énergétique, selon Apple. Mais ses performances ne devraient pas être aussi élevées que celles du modem de Qualcomm dont dispose l'iPhone 16.

Autre déception, l'iPhone 16e ne prend en charge que le Wi-Fi 6, et donc deux bandes de fréquence (2,4 et 5 GHz). L'iPhone 16 est bien sûr compatible avec le dernier standard Wi-Fi 7, qui ajoute notamment une troisième bande de fréquence au niveau des 6 GHz, qui a l'avantage d'être bien moins encombrée que les deux autres.

Enfin, la technologie Ultra Wideband (UWB) n'est pas disponible sur l'iPhone 16e, contrairement à l'iPhone 16. Cela signifie que la localisation sera moins précise avec le modèle d'entrée de gamme, si vous devez déterminer la position exacte d'un AirTag par exemple (l'AirTag 2 est justement attendu pour cette année 2025).

Autonomie : l'iPhone 16e plus endurant ?

Comme à son habitude, Apple n'a pas communiqué la capacité de la batterie de l'iPhone 16e. Ce type d'information est toujours découvert plus tard. Pour l'instant, on doit donc se fier aux estimations d'autonomie d'Apple selon les cas d'usage. En lecture vidéo, l'iPhone 16e est censé durer jusqu'à 26 heures, contre 22 heures pour l'iPhone 16. En streaming vidéo, l'iPhone 16e doit tenir jusqu’à 21 heures, l'iPhone 16 jusqu'à 18 heures. Et en lecture audio, 90 heures d'endurance sont annoncées pour l'iPhone 16e, 80 heures pour l'iPhone 16. A priori, l'iPhone 16e bénéficie donc d'une autonomie supérieure à celle de l'iPhone 16, mais cela doit être vérifié en usage mixte et en conditions réelles.

Sur la charge filaire, on peut atteindre jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes pour les deux appareils, avec un adaptateur 20 W ou plus. Il ne semble pas y avoir beaucoup de différences entre l'iPhone 16e et l'iPhone 16 sur ce point.

Si vous avez l'habitude de recourir à la charge sans fil par contre, prenez garde. L'iPhone 16e n'est compatible ni avec le protocole propriétaire MagSage, ni avec le standard libre Qi2. Il faut se contenter de la norme Qi de première génération, qui limite la puissance de la charge par induction à 7,5 W seulement. L'iPhone 16 est bien plus performant sur ce terrain. Il supporte le Qi2 pour une recharge jusqu’à 15 W, et surtout MagSafe, qui permet de profiter d'une recharge jusqu’à 25 W avec un adaptateur 30 W ou supérieur. Le tout avec le fameux système d'aimants qui aide à bien placer son smartphone sur la station de charge, optimisant la recharge et évitant une perte d'énergie. MagSafe donne aussi la possibilité d'attacher des accessoires au dos de son iPhone par magnétisme, comme un porte-cartes ou une batterie externe.

Photo : un seul capteur, vraiment suffisant ?

C'était l'une des particularités de la gamme SE, qui a survécu à l'iPhone 16e : l'intégration d'une unique caméra dorsale afin de réaliser des économies. Le mobile d'entrée de gamme est privé de capteur ultra grand-angle, qui permet de prendre artificiellement du recul sur une scène dans le but d'agrandir le champ de vision. L'iPhone 16 dispose quant à lui bel et bien d'un ultra grand-angle (définition 12 MP, ouverture f/2.2, distance focale équivalente 13 mm).

Comparons donc le capteur grand-angle des deux modèles, puisqu'il s'agit de la seule optique qu'ils ont en commun. Si l'on se fie au site officiel d'Apple, il ne semble pas y avoir de grandes concessions à ce niveau sur l'iPhone 16e, qui partage les caractéristiques suivantes avec l'iPhone 16 : définition de 48 MP, ouverture à f/1.6, et distance focale équivalente à 26 mm. Alors, est-ce la même caméra ? Et bien non. La firme américaine évite soigneusement de le mentionner, mais la taille du capteur est plus faible sur l'iPhone 16e. Or, plus le capteur est grand, plus son habileté à capturer la lumière, et donc à produire des clichés de qualité, est élevée.

Les tests nous en diront plus, mais il est probable que l'iPhone 16 prenne de plus belles photos que l'iPhone 16e. Un téléobjectif de 12 MP est intégré dans le capteur grand-angle des deux mobiles, offrant un zoom 2x (équivalent 52 mm). Notons que la fonction de Style photographique est plus évoluée sur l'iPhone 16, capable par exemple de modifier un style après la capture de la photo. L'iPhone 16e se contente des options présentes sur les anciens iPhone.

La caméra TrueDepth utilisée pour les selfies et Face ID semble être la même (12 MP, f/1.9). Mais le mode Portraits de nouvelle géné­ration avec mise au point et contrôle de la profondeur est absent de l'iPhone 16e. L'effet bokeh des portraits risque donc d'être un peu moins bon par rapport à ce que propose l'iPhone 16.

Côté vidéo, les deux smartphones peuvent filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde, avec support du Dolby Vision et de l'audio spatial. Le ralenti en 1080p à 120 fps ou 240 fps est aussi présent sur les deux appareils. L'iPhone 16e n'est par contre pas aussi complet que son aîné, puisqu'il ne dispose pas de l'enregistrement vidéo spatial, du mode Ciné­matique ou du mode Action. Tout le monde n'en a pas besoin, mais il vaut mieux que vous soyez prévenus.

Logiciel : même série, même traitement ?

L'iPhone 16e et l'iPhone 16 sont tous deux livrés sous iOS 18. Faisant partie de la même série, ils devaient bénéficier du même suivi logiciel et obtenir des mises à jour et patchs de sécurité pendant de nombreuses années. Certaines limitations matérielles pourraient empêcher l'iPhone 16e de recevoir certaines fonctions à venir, en photo et vidéo notamment, mais l'expérience restera globalement similaire entre les deux.

Prix : un écart tarifaire de 250 euros

L'iPhone 16e est disponible à 719 euros pour 128 Go de stockage, 849 euros pour 256 Go et 1 099 euros pour monter à 512 Go. L'iPhone 16 est vendu à 969 euros pour 128 Go de stockage, 1 099 euros pour 256 Go et 1 349 euros pour monter à 512 Go. Quelle que soit la configuration, la différence de prix s'élève donc à 250 euros.

Conclusion : faut-il acheter l'iPhone 16e ou l'iPhone 16 ?

L'iPhone 16e est le smartphone qu'il vous faut si vous souhaitez disposer d'un iPhone avec toutes les fonctionnalités Apple Intelligence au plus petit prix possible. Si l'absence du bouton Photo et de plusieurs fonctions photo et vidéo, l'encoche, les concessions sur la connectivité sans fil, l'écran un peu moins lumineux et la recharge sans fil moins performante ne vous dérangent pas, alors il constitue un bon choix.

Si vous n'avez que faire d'Apple Intelligence et que vous souhaitez réaliser tout de même des économies, alors se tourner vers un iPhone 15 peut se considérer. Enfin, si vous avez les moyens, que vous n'êtes pas trop regardant sur le budget et que les quelques points de supériorité de l'iPhone 16 vous sont vraiment utiles, alors il est peut-être préférable d'investir un peu plus pour s'offrir la meilleure expérience, sans parler de l'iPhone 16 Pro, qui est lui encore bien plus cher.