iPhone SE 4 : prix, sortie, design, fiche technique, tout savoir sur l’iPhone pas cher d’Apple

Avec une fiche technique ambitieuse, un design remis au goût du jour et un prix attractif, l'iPhone SE 4 s'annonce comme un smartphone des plus intéressants. L'entrée de gamme d'Apple pour accéder à iOS n'a jamais paru aussi séduisante, voici tout ce qu'il faut savoir sur ce fameux iPhone SE 4.

Après un premier iPhone SE en 2016, un iPhone SE 2 en 2020, puis un iPhone SE 3 en 2022, Apple prépare un iPhone SE 4 pour 2025. La proposition de cette gamme est de pouvoir disposer d'un iPhone récent, et donc de profiter d'iOS, à petit prix, en contrepartie de certaines concessions techniques. Mais sur cette nouvelle génération, il semble qu'Apple ait revu sa copie et fasse moins de compromis, notamment au niveau du design. L'iPhone SE 4 pourrait d'ailleurs se positionner avec un rapport qualité-prix comme on en a rarement observé chez les smartphones d'Apple ces dernières années.

Quand sort l'iPhone SE 4 ?

Apple n'a pas encore officiellement communiqué sur ce nouveau mobile. Mais il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une réalité tant les fuites provenant de sources fiables sont nombreuses. Comme ses prédécesseurs, l'iPhone SE 4 sera lancé au printemps, sans doute en mars ou en avril 2025. On peut s'attendre à une conférence de présentation (ou à une annonce par simple communiqué) à la mi-mars ou à la fin mars, pour une disponibilité fin mars ou début avril, après une période de précommande.

Certaines rumeurs prétendent que cet appareil, qui se différencie des autres iPhone SE à bien des égards, pourrait être renommé par Apple dans le but d'intégrer la gamme principale. Le nom d'iPhone 16E a notamment été mentionné, afin de faire comprendre aux consommateurs qu'il s'agit d'un produit plus haut de gamme que les modèles antérieurs.

Combien coûte l'iPhone SE 4 ?

Le prix de l'iPhone SE 4 n'est pas encore connu. Au vu des nombreuses nouveautés et améliorations qui doivent arriver avec ce modèle, il est fort probable qu'Apple procède à une hausse de tarif par rapport à l'iPhone SE 3. Ce dernier démarrait à 529 euros, et était déjà 40 euros plus cher que l'iPhone SE 2. Nous ne serions pas étonnés qu'Apple frappe encore plus fort le porte-monnaie en portant le prix de l'iPhone SE 4 à 599 euros minimum.

Apple a besoin de cet iPhone SE 4 pour compléter son line-up en Europe, puisque l'iPhone 14 et l'iPhone SE 3 y sont désormais interdits de vente à cause de l'absence de port USB-C. Il manque donc aujourd'hui une option à petit prix dans le catalogue de la marque à la pomme, place que va occuper l'iPhone SE 4 à sa sortie.

L'iPhone SE 4 s'offre enfin un design plus moderne

Oubliez l'iPhone SE au look anachronique auquel Apple nous avait habitués avec les générations précédentes, la gamme entre enfin dans l'ère moderne. D'abord, le menton disparaît. L'iPhone SE 4 n'est plus équipé de la technologie de lecture d'empreintes digitales Touch ID, ce qui libère un large espace en bas de l'appareil pour augmenter la surface de l'écran. En haut, la bordure est également bien plus discrète. On retrouve une encoche, qui accueille les capteurs nécessaires au fonctionnement de la reconnaissance faciale Face ID. Certaines rumeurs évoquent la possibilité que l'iPhone SE 4 dispose d'un Dynamic Island, comme sur les iPhone les plus modernes, mais il ne semble pas s'agir de l'option la plus probable.

Here's what the iPhone SE 4 looks like pic.twitter.com/pEyIAJ34VR — Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 25, 2025

Au dos, il n'y a qu'un seul capteur photo. Cette particularité des iPhone SE est ici conservée, l'utilisateur n'a accès qu'à un capteur grand-angle, sans ultra grand-angle, objectif macro ou téléobjectif pour varier le champ de vision. Sur les côtés, Apple ne devrait pas intégrer de bouton photo, qui équipe les appareils de la gamme principale. Le bouton pour passer du mode sonnerie au mode silencieux, et inversement, pourrait par contre laisser sa place à un bouton d'action personnalisable plus polyvalent.

Pour résumer, le design de l'iPhone SE 4 sera très proche de celui de l'iPhone 14, avec un capteur photo en moins à l'arrière et un port USB-C pour la charge, devenu obligatoire en Europe et qui remplace la traditionnelle connectique propriétaire Lightning.

Un écran bien plus grand, mais un smartphone qui reste compact

Plombé par un ratio écran-corps que l'on peut qualifier de ridicule pour un smartphone de notre époque, l'iPhone SE évolue à cet égard. Son affichage passe de 4,7 à 6,1 pouces, c'est fini de devoir se sacrifier les yeux avec le smartphone le moins cher d'Apple. Par conséquent, le format est, lui aussi, modifié. Du 16:9 d'un autre temps, on arrive à un ratio de 19,5:9 qui correspond mieux aux standards de l'industrie aujourd'hui.

L'autre grande amélioration concerne la technologie d'écran utilisée : Apple tire enfin un trait sur l'IPS LCD pour basculer sur l'OLED, offrant de meilleurs contrastes, des noirs profonds et une colorimétrie plus précise. On peut aussi s'attendre à voir un bond en termes de luminosité, ce qui manquait sur le modèle de 2022.

Avec la diagonale d'écran qui augmente, la définition va forcément suivre aussi. Si l'on part sur le même affichage que celui de l'iPhone 14, dont la dalle mesure 6,1 pouces également, alors on aurait 1 170 x 2 532 pixels. Si cela se confirmait, on gagnerait plus de 100 pixels par pouce, ce qui constituerait une belle hausse de résolution. Pour la fréquence de rafraîchissement, l'iPhone SE 4 n'ira pas au-delà des 60 Hz.

Des performances taillées pour Apple Intelligence

Historiquement, les caractéristiques techniques des iPhone SE sont plutôt décevantes sur bien des aspects. Mais s'il y a un élément sur lequel Apple a toujours bien loti cette gamme, c'est bien au niveau de la puce. Comme ses prédécesseurs, l'iPhone SE 4 va embarquer un SoC récent. Il ne s'agira pas du plus puissant possible actuellement, l'A18 Pro des iPhone 16 Pro, mais plutôt de l'A18 des iPhone 16, ce qui est déjà très convaincant et devrait permettre au mobile de surpasser les performances de n'importe quel smartphone Android.

L'iPhone SE 4 serait aussi doté de 8 Go de RAM, une plus grande quantité de mémoire vive que sur l'iPhone 15. Apple veut s'assurer que l'appareil soit paré pour prendre en charge efficacement les fonctionnalités Apple Intelligence, qui seront activées en France en avril 2025 avec iOS 18.4. IA générative et une Siri plus intelligente sont notamment au programme pour révolutionner notre usage de l'iPhone et offrir une expérience plus intuitive et complète que sur les anciens modèles qui n'ont pas droit à ces nouveautés.

La connectivité sans fil va également faire un bond en avant, avec une compatibilité Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.3 ou 5.4. Des rapports prétendent que l'iPhone SE 4 serait le premier mobile à embarquer un modem 5G développé par Apple. La marque à la pomme cherche depuis bien longtemps à ne plus être aussi dépendante vis-à-vis de Qualcomm pour ce composant clé. Si cela est confirmé, il faudra se pencher de près sur les performances de ce modem.

Pour le stockage, on peut s'attendre à des options à 128 ou 256 Go. 64 Go est devenu trop juste en 2025, même pour un smartphone qui doit faire des concessions techniques. Et 512 Go est sans doute trop élevé pour un appareil dont le prix droit être maîtrisé. En outre, Apple va vouloir orienter les consommateurs qui ont besoin de 512 Go de stockage vers un iPhone 16 plutôt que vers l'iPhone SE 4.

Un appareil photo minimaliste

Pour faire baisser le prix de cet appareil qui doit constituer l'entrée de gamme chez Apple, le fabricant a fait le choix de ne proposer qu'un capteur grand-angle au dos. Celui-ci passe de 12 MP sur le modèle précédent à 48 MP. Cette hausse de définition devrait permettre d'intégrer la technologie de pixel binning. Elle permet de capturer des photos de 12 MP en fusionnant quatre pixels afin d'en créer de plus gros, qui vont mieux capturer la lumière, et améliorer la qualité des clichés.

Il est possible qu'Apple offre plusieurs options de champ de vision en découpant dans le grand-angle dans le but de compenser, en partie, l'absence de téléobjectif. Il n'y a par contre pas d'option d'ultra grand-angle sur l'iPhone SE 4 pour élargir l'angle de vision et prendre artificiellement du recul. Apple estime qu'il s'agit d'un sacrifice acceptable. Il ne s'agit clairement pas de l'optique la plus utilisée, et la qualité des capteurs ultra grand-angle des iPhone n'est en plus pas toujours au rendez-vous. Pour bien des utilisateurs, ce manque ne se fera pas sentir. Pour les autres, ils devront se tourner vers un autre modèle d'iPhone.

Il y a aussi du changement au niveau de la caméra selfie, qui monte de 7 MP à 12 MP. Cette-ci est désormais accompagnée par les capteurs 3D Face ID, pour la reconnaissance faciale rapide et sécurisée, mais qui servent aussi en photo ou vidéo pour la gestion de la profondeur de champ. On peut notamment s'attendre à un meilleur mode Portrait et à une maîtrise supérieure de l'effet bokeh (flou d'arrière-plan).

Une autonomie en hausse ?

Nous n'avons à ce stade pas d'information précise sur la capacité de la batterie de l'iPhone SE 4, mais on peut s'attendre à une belle hausse par rapport aux faibles 2 018 mAh de l'accumulateur de l'iPhone SE 3. On peut s'attendre à une batterie qui s'approche des 3 349 mAh de l'iPhone 15 ou des 3 279 mAh de l'iPhone 14. Même si l'écran, plus grand, va consommer plus d'énergie, l'iPhone SE 4 devrait jouir d'une meilleure autonomie que son prédécesseur, surtout que sa puce est plus efficace d'un point de vue énergétique.

Pour la recharge filaire, l'iPhone SE 4 pourrait supporter une puissance allant jusqu'à 25 ou 27 W, comme sur les iPhone les plus récents. La vitesse de la charge sans fil devrait aussi être améliorée, passant de 7,5 W à 15 W avec un chargeur Qi2 universel ou un chargeur certifié MagSafe. On peut aussi se demander si la fonction de recharge inversée sera disponible sur cet appareil.

iOS 18 et un suivi logiciel longue durée

L'iPhone SE 4 est livré sous iOS 18, dont vous pouvez retrouver toutes les nouveautés dans notre dossier dédié. Il devrait plus précisément sortir sous iOS 18.4, version qui doit débloquer les fonctions Apple Intelligence en Europe. Apple ne communique pas de durée précise de support logiciel, mais on connaît le sérieux du constructeur sur cette question. On peut espérer au minimum sept ans de mises à jour d'iOS et de patchs de sécurité pour le smartphone, qui devrait être aussi bien suivi que l'iPhone 16.