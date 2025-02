Apple abandonne définitivement le Lightning, la fin de 13 ans de galère pour les propriétaires d’iPhone

Apple tourne la page sur une technologie emblématique. Avec l’arrivée du nouvel iPhone 16e, l’entreprise ne commercialise plus aucun appareil doté d’un port Lightning. Ce changement marque la fin d’une époque et confirme l’adoption totale de l’USB-C.

Les standards technologiques évoluent rapidement et les fabricants doivent s’adapter aux nouvelles exigences du marché. Depuis plusieurs années, l’USB-C s’est imposé comme la norme incontournable pour de nombreux appareils électroniques. Plus universel et plus performant, il équipe désormais la majorité des smartphones, tablettes et ordinateurs portables.

Apple vient d’officialiser l’abandon total de son port Lightning. Avec la sortie de l’iPhone 16e, équipé d’un port USB-C, et l’arrêt de la commercialisation des anciens modèles encore dotés du connecteur propriétaire, la transition est désormais complète. Il s’agit d’un tournant majeur pour la marque, qui adopte enfin le standard déjà utilisé par de nombreux concurrents.

Introduit en 2012 avec l’iPhone 5, le port Lightning avait remplacé l’ancien connecteur à 30 broches, jugé trop encombrant. Plus compact et réversible, il a équipé les iPhones, iPads et plusieurs accessoires Apple pendant plus d’une décennie. Sa disparition marque donc la fin d’une technologie qui a longtemps été un élément distinctif des appareils de la marque. Cependant, alors que l’industrie adoptait progressivement l’USB-C, la société a maintenu son propre standard pendant des années. Ce choix permettait à la marque de garder le contrôle sur la fabrication des câbles et accessoires, générant des revenus importants grâce aux certifications MFi (Made for iPhone).

Ce basculement vers l’USB-C s’explique en grande partie par une réglementation européenne adoptée en 2022. Cette loi impose à tous les fabricants d’intégrer un port de charge universel sur leurs appareils d’ici fin 2024. Face à cette obligation, Apple avait amorcé la transition dès 2023 avec l’iPhone 15. Avec l’iPhone 16e, ce changement devient définitif.

Ces décisions marquent une rupture avec certaines technologies emblématiques de la marque et confirment l’alignement de la marque à la pomme sur les standards actuels. Pour les utilisateurs, cela signifie une compatibilité plus large avec les accessoires USB-C, mais aussi la fin des câbles Lightning, devenus obsolètes en seulement 13 ans.