AirTag 2 : une nouvelle génération arriverait dès 2025 avec quelques améliorations

Depuis leur lancement en 2021, les traceurs AirTag d'Apple ont connu un grand succès auprès des consommateurs, offrant un moyen simple et efficace de garder un œil sur tous les objets, des clés aux bagages. Un nouveau modèle serait déjà en préparation.

Selon des rapports récents, le géant technologique de Cupertino ne se repose pas sur ses lauriers et prépare une mise à jour importante, visant à remplacer le AirTag actuel en 2025. Les informations proviennent de Mark Gurman de Bloomberg, qui a révélé qu'un nouvel AirTag, dont le nom de code est « B589 », est déjà en cours de test chez les partenaires de fabrication d'Apple en Asie. Bien que les détails manquent encore, Mark Gurman suggère que le nouvel appareil sera doté d'une puce plus puissante pour améliorer ses capacités de géolocalisation.

Cela correspond aux prédictions précédentes de l'analyste Ming-Chi Kuo, toujours fiable, qui prévoyait l'arrivée d'un modèle AirTag mis à jour en 2025 dès octobre 2023. Ming-Chi Kuo s'attend également à ce que la nouvelle génération soit compatible avec le casque de réalité mixte d'Apple, le Vision Pro.

Le AirTag 2 pourrait être encore plus précis

Pour les utilisateurs, ces améliorations pourraient se traduire par des données de localisation plus précises et une meilleure portée pour le suivi des objets égarés. Gurman a également fait part de sa liste de souhaits personnels, notamment un haut-parleur plus puissant pour faciliter la localisation, une plus grande autonomie de la batterie et même une variante optimisée spécifiquement pour les portefeuilles.

Les améliorations potentielles de l'AirTag interviennent alors qu'Apple continue de renforcer ses mesures de protection contre le harcèlement pour les traceurs les plus populaires. Alors que le modèle original a été lancé avec des mesures de sécurité en place, la société a renforcé à plusieurs reprises ces protections par le biais de mises à jour logicielles en réponse à des rapports sur l'exploitation des appareils à des fins néfastes telles que l'intimidation et le harcèlement.

À mesure que l'AirTag arrive à maturité, il doit faire face à une concurrence croissante de la part d'offres tierces qui exploitent le réseau Find My d'Apple pour le suivi des objets. Plusieurs entreprises proposent désormais des traceurs compatibles, dont certains sont spécialement conçus pour les portefeuilles et d'autres cas d'utilisation courants. Il reste donc maintenant à savoir exactement comment Apple compte contre-attaquer dès l’année prochaine.