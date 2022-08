iPhone 14 Pro : de nouveaux rendus dévoilent à quoi à va ressembler le smartphone sous iOS 16

Le graphiste @AR72014 a posté de nouveaux rendus sur Twitter montrant l’iPhone 14 avec la prochaine version d’iOS 16. Si ce n’est pas la première tentative de représenter à quoi va ressembler le smartphone, c’est la première fois que l’on voit la prochaine mise à jour du système d’exploitation en action.

Alors que la sortie de l’iPhone 14 approche à grands pas, nous avons bien entendu eu droit aux traditionnels rendus 3D qui s’appuient sur les fuites pour dévoiler le design du smartphone. Si ce dernier ne s’annonce pas réellement comme une révolution, plusieurs attributs font de lui un modèle très attendu, et notamment le tout nouveau design du modèle Pro. C’est donc tout naturellement que chaque nouvel aperçu est scruté en profondeur par les internautes.

AR7, graphiste de profession a ainsi eu l’excellente idée d’y aller de sa proposition, avec un twist très intéressant : montrer également à quoi va ressembler iOS 16. En effet, les fonctionnalités annoncées du système d’exploitation font aussi de l’iPhone 14 un smartphone attendu au tournant. Dans ses rendus, AR7 montre donc évidemment la plus notable d’entre elles, à savoir l’écran always-on, au travers des widgets de batterie et d’horloge.

Découvrez iOS 16 en action sur l’iPhone 14

AR7 montre donc différentes facettes de l’écran de verrouillage, qui change en fonction des réglages de l’utilisateur. Mais ces rendus sont également l’occasion de jeter un œil au double trou, dont celui en forme de pilule, dans lesquels viendront se loger les différents capteurs photo avant, notamment ceux de Face ID. Par ailleurs, les rendus ne montrent que la face avant du smartphone, puisque l’on sait déjà qu’Apple va recycler le design arrière.

Rappelons enfin que ces capteurs seront réservés à l’iPhone 14 Pro et Pro Max. AR7 ne montre pas non plus de version violette du smartphone, qui a attisé des rumeurs ces derniers jours. Le reste des fuites prédisent un gain de performance grâce au niveau SoC, ainsi que des prix plus élevés que la génération précédente. Pour mettre tout cela à clair, il faudra donc (probablement) attendre le 6 septembre prochain.