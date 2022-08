iPhone 14 : Apple devrait augmenter les prix des modèles Pro et Pro Max, ça se confirme

Apple pourrait rendre le prochain iPhone 14 plus cher que l'iPhone 13, selon l'analyste Ming-Chi Kuo. Cependant, tous les modèles ne subiraient pas une augmentation de leur tarif, puisque seuls les modèles Pro et Pro Max en seraient victimes.

Cela fait maintenant plusieurs mois que de nombreux rapports indiquent qu’Apple prévoit d’augmenter les tarifs de sa prochaine génération d’iPhone 14. On sait par exemple que tous les modèles vont profiter d’un nouveau capteur selfies coûteux qui risque de faire grimper les prix, et que la situation géopolitique pourrait forcer Apple à revoir ses tarifs en France, notamment à cause de la montée du dollar face à l’euro.

Nous avions finalement vu qu’Apple limiterait les hausses de tarifs aux modèles 14 Pro et 14 Pro Max. On imagine qu’une augmentation du prix de l’iPhone 14 pourrait être très mal perçue par le public, puisque le smartphone s’annonce quasiment identique à son prédécesseur. Apple a même prévu de réutiliser le même processeur, ce qu’il n’avait pas fait depuis l’iPhone 5C. Un nouveau rapport est ainsi venu indiquer que seuls les modèles Pro seront touchés par les hausses.

Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max seront plus chers que les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max

Selon l'analyste industriel respecté Ming-Chi Kuo, une combinaison de hausses de prix de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max ainsi qu'une « proportion plus élevée de livraisons » suffiront à porter le prix de vente moyen de la série 14 à un niveau jamais vu de 1 000 à 1 050 dollars. Pour replacer ce chiffre dans son contexte, il affirme que ce prix serait supérieur de 15 % à celui de l'iPhone 13.

Aux États-Unis, l'iPhone 13 Pro débute à 999 dollars et l'iPhone 13 Pro Max à 1 099 dollars. S'il devait y avoir une augmentation de 10 % du prix des modèles Pro, l'iPhone 14 Pro pourrait commencer à 1 099 dollars, tandis que l'iPhone 14 Pro Max pourrait commencer à 1 199 dollars. En France, le modèle Pro pourrait alors débuter à plus de 1259 euros, contre 1159 euros actuellement, et le modèle Pro Max pourrait presque atteindre les 1400 euros.

Une telle augmentation pourrait porter le prix de la version avec 1 To de stockage à environ 2000 euros. Quoi qu’il en soit, nous devrions en savoir plus très bientôt, puisqu’Apple prévoirait de lancer ses nouveaux iPhone 14 à l’occasion d’une Keynote prévue le 6 septembre prochain.