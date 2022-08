L’iPhone 14 Pro devrait bien avoir le droit à un tout nouveau design

L’iPhone 14 et 14 Pro devraient abandonner l’encoche, élément de design important chez Apple depuis l’iPhone X. Une nouvelle fuite tend aujourd’hui à confirmer cet élément, puisqu’elle nous montre une façade de 14 Pro… sans encoche.

L’iPhone 14 devrait être présenté dans un petit peu plus d’un mois, mais nous connaissons déjà beaucoup de choses à son sujet. Par exemple, on sait qu’il a de grandes chances de délaisser la fameuse encoche, présente depuis l’iPhone X, pour un poinçon plus classique. Un élément encore appuyé par une nouvelle fuite.

Ice Universe, l’un des leakers les plus connus de Twitter, a partagé une photo de la façade d’un iPhone 14 Pro. Comme nous pouvons le voir, il n’y a pas d’encoche, mais bien un poinçon et une « pilule » pour les caméras frontales.

L’iPhone 14 va définitivement abandonner l’encoche

L’iPhone 14 devrait donc avoir un simple poinçon au centre de l’écran, tandis que le modèle Pro aurait cette pilule en plus. Elle servirait tout simplement à intégrer Face ID, qui resterait présent sur les modèles Pro et Pro Max, mais pas sur les modèles classiques. Ice Universe ne nous fournit pas un scoop ici, puisque cette donnée avait déjà fuité depuis quelques semaines. Néanmoins, cela tend à confirmer la disparition de l’encoche, enfin ! Apple a mis du temps à se débarrasser de cet élément de design, faisant de la résistance là où tous les constructeurs concurrents étaient passés sur le format poinçon.

En plus de ce nouveau design, l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max devraient embarquer le nouveau processeur Apple A16. Leur écran devrait également être doté d’un taux de rafraîchissement dynamique, de 1 à 120 Hz, et pour la première fois d’un mode always-on-display. Là encore, Apple aurait finalement succombé après avoir refusé de passer le cap pendant des années.

Si tout se passe bien, l’iPhone 14 et 14 Pro devraient être présentés dans le courant du mois de septembre. Il y a eu quelques rumeurs sur la difficulté de fabriquer ce nouveau modèle, notamment le module photo, mais il ne devrait vraisemblablement pas connaitre de retard, ni même de réduction de stocks.