iPhone 14 : le lancement des smartphones pourrait avoir lieu plus tôt que prévu

Apple se prépare à dévoiler la prochaine série d’iPhone 14 d’ici quelques semaines, et la sortie des smartphones pourrait finalement avoir lieu plus tôt que ce que nous pensions. Nous pourrions déjà être à moins d’un moins de la Keynote.

Alors que plusieurs rapports précédents indiquaient une date de sortie probable le 13 septembre prochain pour les iPhone 14, le leaker Max Weinbach a finalement annoncé une nouvelle date sur son compte Twitter personnel. D’après ses informations, Apple pourrait tenir sa prochaine Keynote le 6 septembre prochain, une semaine plus tôt que prévu.

Cette nouvelle intervient peu après que Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg, a lui aussi déclaré qu’Apple devrait organiser deux événements spéciaux cet automne. Le premier sera l’événement de septembre consacré aux iPhone 14 et aux Apple Watch Series 8, suivi d’un second pour le Mac et l’iPad. Apple aurait d’ailleurs commencé à enregistrer sa conférence, puisqu’il s’agira toujours d’un événement virtuel et non d’une Keynote avec du public.

Les iPhone 14 seraient disponibles une semaine après la conférence

Tout comme les iPhone 13 l’année dernière, les iPhone 14 ne seront pas immédiatement disponibles après la conférence d’Apple. Pour rappel, la série d'iPhone 13 a été annoncée le mardi 14 septembre 2021, les précommandes ont commencé le 17 septembre, et les téléphones sont arrivés dans les rayons dix jours après l'annonce, le 24 septembre.

Cette année, après la Keynote du 6 septembre 2022, les iPhone 14 seront probablement disponibles le 16 septembre prochain, soit dix jours plus tard. Entre-temps, les fans auront l’occasion de précommander un des quatre modèles : l’iPhone 14, l’iPhone 14 Max, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Comme vous le savez déjà probablement, Apple va bien abandonner son format mini de la série 12 et 13, après des ventes décevantes.

On sait également que les iPhone 14 et 14 Max seront disponibles dans 6 coloris différents, dont une nouvelle teinte de violet. De leur côté, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ne seront proposés que dans 5 coloris différents, mais la nouvelle teinte de violet sera également de la partie. Quoi qu’il en soit, on devrait rapidement en savoir davantage au sujet des prochains smartphones d’Apple à mesure que nous approcherons de la conférence au début du mois prochain.