Les iPhone seront bientôt truffés de publicités pour augmenter les bénéfices d’Apple

Apple pourrait bientôt intégrer des publicités dans un plus grand nombre d'applications préinstallées sur votre iPhone et d'autres appareils Apple, notamment Maps, Books et Podcasts.

Alors qu’Apple inclut déjà des publicités dans ses applications Actualités, App Store et Stocks, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté dimanche que le géant américain a récemment testé en interne des publicités dans Apple Maps et qu'il pourrait également les intégrer dans d'autres applications telles que Podcasts et Books.

Le secteur de la diffusion de publicités est en perte de vitesse, mais Apple est convaincu que sa base installée de millions d’utilisateurs peut lui rapporter gros. Le vice-président des plateformes publicitaires d'Apple, Todd Teresi, souhaite développer de manière significative l'activité publicitaire et porter son bénéfice à deux chiffres par rapport aux 4 milliards de dollars actuels chaque année. Selon Bloomberg, l'équipe de publicité d'Apple a également été promue au rang de priorité de l'entreprise.

Apple veut afficher plein de publicités sur ses iPhone

Cela fait maintenant un certain temps qu’Apple fait par exemple la promotion de certaines applications dans l'App Store. Il est possible pour les développeurs de payer Apple pour que l’entreprise affiche leur application en haut des autres résultats, et c’est ce système de publicité qui sera bientôt appliqué à davantage d'applications Apple.

Selon Gurman, les publicités dans les apps Books et Podcasts permettront probablement aux éditeurs de promouvoir leurs livres et aux créateurs leur contenu dans l’onglet recherche. Sur Maps, les publicités pourraient fonctionner de la même manière, les entreprises payant pour apparaître en tête des résultats de recherche lorsque les utilisateurs saisissent certains termes de recherche.

Gurman mentionne également la possibilité de diffuser de la publicité sur Apple TV Plus, et indique que la société pourrait choisir de créer un abonnement moins coûteux financé par la publicité, ce que Disney+ et Netflix prévoient de faire d'ici la fin de l'année. Disney+ a d’ailleurs annoncé une mauvaise nouvelle pour ses abonnés, puisque le prix de l’abonnement va augmenter dès le 8 décembre prochain malgré l’arrivée des publicités.

En plus d'apporter des publicités à d'autres applications préinstallées, Apple a déjà annoncé que les consommateurs commenceront à voir plus de publicités dans l'App Store. Les nouvelles unités publicitaires d'iOS 16 permettront aux annonceurs de placer des publicités dans l'onglet Aujourd'hui de l'App Store et au bas des pages de produits d'autres applications.

Source : Bloomberg