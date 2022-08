iPhone 14 : un nouveau coloris violet arrive sur tous les smartphones de la série

À un peu plus d’un mois de la présentation des prochains iPhone 14, 14 Max, 14 Pro et 14 Pro Max, nous apprenons qu’Apple travaillerait sur un nouveau coloris, qui serait disponible sur l’ensemble des appareils de la série.

Les nouveaux iPhone 14 arrivent très bientôt, et avec eux, un nouveau coloris. Alors qu’on sait déjà presque tout du smartphone, du fonctionnement de la fonctionnalité Always-On sur les modèles Pro au design détaillé de l’ensemble des appareils, on sait désormais pour quelles couleurs va opter Apple.

Un utilisateur de Twitter, Jioriku, prétend qu’Apple serait sur le point de dévoiler une nouvelle couleur violette sur tous ses prochains modèles d’iPhone 14. Apple avait déjà introduit un coloris mauve avec ses iPhone 12 et 12 mini en 2021, mais celui-ci avait été remplacé par un rose pâle avec les iPhone 13 de l’année dernière.

Les coloris rose et bleu alpin vont disparaître de la gamme avec les iPhone 14

Jioriku précise que les iPhone 14 et 14 Max seront tous deux disponibles en vert, violet, bleu, noir (minuit), blanc (lumière stellaire) et rouge (product red). Le coloris violet vient donc remplacer le rose des iPhone 13 et 13 mini. Pour rappel, Apple va bien abandonner le format mini sur ses smartphones avec cette nouvelle génération, et introduire un nouveau modèle Max de 6,7 pouces.

De leur côté, les modèles iPhone 14 Pro et 14 Pro Max haut de gamme seront eux proposés en vert, violet, argent, or et graphite. Sur la série Pro, le nouveau coloris violet prend la place du bleu alpin, qui disparaît avec les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max.

En dehors des coloris, Jioriku annonce qu’Apple a bien essayé d’utiliser du titane pour les modèles les plus onéreux, comme l’annonçaient les rapports précédents, mais le géant américain s’est finalement rabattu sur le même acier que la génération précédente. Apple compterait également conserver les mêmes capacités de stockage que l’année dernière, et porterait la recharge rapide des appareils à 30 W. Les iPhone 13 étaient eux limités à 27 W, tandis que l’iPhone 13 mini plafonnait à 20 W. On devrait quoi qu'il arrive en savoir davantage très rapidement, puisque la présentation officielle des iPhone 14 approche à grands pas.