Dernières heures pour profiter de la journée de la Marque AliExpress : 2 smartphones Xiaomi à prix mini !

La Journée de la marque dédiée à Xiaomi prend fin dans quelques heures chez AliExpress. Vous avez envie de profiter de bons plans Xiaomi à prix mini ? C'est maintenant ou jamais ! Pour l'occasion, on vous présente 2 smartphones Xiaomi à prix fou jusqu'à demain matin.

Voir la Journée de la marque Xiaomi chez AliExpress

Toutes les bonnes choses ont une fin, et c'est malheureusement également le cas pour la Journée de la marque Xiaomi chez AliExpress. Si vous êtes un amateur de produits Xiaomi, vous ne voudrez pas manquer cette période de promotions exceptionnelle ! Cette journée spéciale a commencé le 26 septembre dernier et prend fin demain matin 30 septembre à 9h.

Il vous reste donc encore quelques heures pour faire le plein de bon plan. Mais que prendre ? Pour ces dernières heures, on vous propose 2 smartphones exceptionnels à prix mini :

Le Xiaomi Redmi Note 12 5G

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Le Xiaomi Redmi Note 12 5G : des performances à petit prix

Voir le smartphone chez AliExpress

Le Xiaomi Redmi Note 12 5G est l'un des smartphones les plus populaires de la marque, et pour cause ! Avec ses performances impressionnantes et son prix abordable, il offre un excellent rapport qualité-prix. Et pour la Journée de la Marque chez AliExpress, il est proposé au prix exceptionnel de 177,14€ contre 285,71€ habituellement grâce à une réduction de 38% !

Doté de la connectivité 5G, le Xiaomi Redmi Note 12 5G vous permet de naviguer sur Internet, de diffuser des vidéos en streaming et de jouer à des jeux en ligne à une vitesse fulgurante. Son processeur puissant garantit des performances fluides, même pour les tâches les plus exigeantes. Que vous soyez un joueur passionné ou un utilisateur avancé, ce smartphone vous satisfera pleinement.

Avec son écran lumineux et ses caméras de haute qualité, le Xiaomi Redmi Note 12 5G est également idéal pour la photographie et la visualisation de contenu multimédia.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : un monstre de performances

Voir le smartphone chez AliExpress

Pour ceux qui recherchent des performances haut de gamme, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est la solution parfaite. Ce smartphone est équipé du puissant processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, qui offre des performances de pointe pour toutes vos tâches.

Avec une réduction de -37% dans le cadre de la Journée de la Marque chez AliExpress, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est plus abordable que jamais. Vous bénéficiez de performances de niveau supérieur pour seulement 296€ au lieu de 470€ habituellement !

De plus, cet appareil est équipé d'une batterie longue durée de 5000 mAh, d'un écran haute résolution et d'un système de caméra polyvalent pour capturer des photos et des vidéos de qualité professionnelle. C'est le moment idéal pour passer à un smartphone haut de gamme sans vous ruiner.

Ne laissez pas passer cette opportunité unique ! Rendez-vous sur AliExpress avant la fin de la journée pour découvrir ces offres incroyables sur les produits Xiaomi.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.