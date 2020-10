xCloud : le service de jeu en streaming arrivera sur iPhone en 2021, selon Phil Spencer

Après Android, xCloud arrivera l’année prochaine sur d’autres systèmes d’exploitation. Outre Windows 10 et Xbox, la firme travaillerait sur une version pour iOS, et donc pour iPhone. Pour contourner les limitations d’Apple, Microsoft exploiterait la même mécanique qu’Amazon avec Luna : une application web accessible avec un navigateur.

Parmi tous les services de jeu en streaming qui existent aujourd’hui, celui qui semble remporter le plus de suffrages est xCloud de Microsoft. Techniquement et économiquement, l’offre de la firme de Redmond répond aux attentes des joueurs (contrairement à Stadia qui a mal évalué son approche commerciale). Intégré au Game Pass Ultimate, il vaut à lui seul les 13 euros de son abonnement mensuel. Et le catalogue est également très intéressant. Il l’était déjà bien avant le rachat de ZeniMax. Et il le sera bien plus après.

Mais xCloud, sorti officiellement le mois dernier, n’est aujourd’hui accessible que sur Android (les versions Xbox et PC seraient en développement selon Phil Spencer). Bien sûr, cela correspond à plus de 80 % des smartphones en circulation aujourd’hui, mais nous nous souvenons que la firme de Redmond a testé son service sur iOS. Or, le système d’Apple est très restrictif. Nous en parlions il y a quelques semaines : Microsoft affirme que les règles établies par Apple sur l’App Store ne permettraient pas à xCloud d’offrir une expérience qualitative.

Contourner les règles d'Apple grâce à une application web

Cependant, selon Amazon, il est tout à fait possible de lancer un service de jeu en streaming sur iOS. Pour preuve, la firme de Jeff Bezos a dévoilé il y a deux semaines Luna et a annoncé son arrivée sur iOS. Comment ? En passant par une application web, développée avec l’équipe de Safari et accessible depuis un navigateur. Grâce à ce tour de passe-passe, Luna peut s’exécuter sur les iPhone et les iPad. Coïncidence peut-être, deux sources, les sites américains Business Insider et The Verge, affirment que Microsoft prévoit désormais l’arriver de xCloud sur iOS.

L’annonce aurait été faite cette semaine par Phil Spencer auprès d’employés de la firme. Et l’objectif du patron de la branche gaming est d’y parvenir avant la fin 2021. Soit dans un an maximum. Comme Luna, xCloud sur iOS serait basé sur des technologies web. Il suffirait d’un navigateur web pour y accéder. Il n’y aurait donc aucune application proposée sur l’App Store, évitant ainsi à Microsoft de se conformer aux règles très restrictives d’Apple. Sans oublier que la firme de Redmond n’aurait pas à payer la taxe Apple de 30 % sur tous les achats intégrés.

