Galaxy S21 (S30) : Samsung s’apprêterait à dévoiler le SoC Exynos 2100 gravé en 5nm

Les Galaxy S21 (S30) continuent de faire parler d'eux. Plusieurs mois avant le lancement de la gamme, Samsung s'apprêterait à lever le voile sur le SoC Exynos 2100 gravé en 5nm, le chipset qui alimenterait ses futurs smartphones premium dans le monde entier.

D'après les informations relayées par Mauri QHD, un leaker argentin de bonne réputation, sur son compte Twitter, Samsung va bientôt dévoiler le SoC Exynos 2100. “Le successeur de l'Exynos 990 va être annoncé à tout moment maintenant. Ils ont tout prêt pour ça” affirme l'informateur.

Selon lui, Samsung devrait présenter le SoC dans les jours à venir. Les responsables de la marque sud-coréenne attendent apparement le bon moment pour l'annonce. Pour définir la date de la présentation, Samsung prend notamment en compte les chiffres de ventes et les annonces de la concurrence. En règle générale, le fabricant dévoile son nouveau SoC haut de gamme avant Qualcomm. Cette année, Samsung devrait donc présenter l'Exynos 2100 avant la conférence dédiée au Snapdragon 875. Aux dernières nouvelles, Qualcomm révélerait le Snapdragon 875 dans le courant du mois de novembre. L'annonce de l'Exynos 2100 est donc imminente.

Gravé en 5nm, le chipset serait intégré pour la première fois sur les futurs Galaxy S21 (S30), les prochains flagships de Samsung. Aux dernières nouvelles, Samsung miserait tout sur son chipset maison cette année. Tous les Galaxy S21 (S30) vendus dans le monde seraient alimentés par une puce Exynos. Le constructeur ferait l'impasse sur les SoC Snapdragon de Qualcomm. Jusqu'ici, Samsung utilisait uniquement les puces Exynos en Europe et en Corée du Sud.

Pour mémoire, les Galaxy S21 (S30) ne sont pas attendus avant le mois de février 2021. Aux dernières nouvelles, cette nouvelle génération se distinguerait par une recharge rapide de 65W, un nouveau capteur photo de 108 mégapixels et une puce mémoire LPDDR5 16 Go RAM. Samsung envisagerait aussi de cacher le capteur photo frontal sous l'écran tactile. On vous en dit plus dès que possible sur les Galaxy S21. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

