Snapdragon 875 : Qualcomm présentera son nouvel SoC le 1er décembre 2020

Le Snapdragon 875, le nouveau chipset haut de gamme de Qualcomm, sera dévoilé le 1er décembre 2020. Le fondeur américain vient en effet d'envoyer les invitations de rigueur à la presse pour le Qualcomm Snapdragon Tech Summit. Coronavirus oblige, Qualcomm va devoir faire une croix sur Hawaï et se contenter d'une conférence diffusée en ligne.

Ce 5 octobre, Qualcomm a envoyé des invitations à plusieurs médias pour une conférence en ligne prévue les 1er et 2 décembre 2020, le Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2020. Sur l'invitation, Qualcomm se garde bien de mentionner les composants qui seront évoqués lors de la présentation.

Néanmoins, au vu des habitudes de la firme, on s'attend à y découvrir le Snapdragon 875, le chipset haut de gamme qui alimentera la plupart des smartphones Android premium de 2021. Dans la foulée, Qualcomm devrait aussi lever le voile sur le SoC Snapdragon 775G, une puce milieu de gamme compatible 5G. D'habitude, Qualcomm invite les journalistes à une série de conférences à Hawaï. En pleine pandémie de Covid-19, le fondeur américain misera plutôt sur des conférences en ligne diffusées sur YouTube et sur son site web officiel.

Que sait-on déjà sur le SoC Snapdragon 875 de Qualcomm ?

Aux dernières nouvelles, le Snapdragon 875 serait gravé en 5nm par les usines de Samsung. Ce nouveau procédé s'accompagnerait d'une hausse des performances (entre 20% et 30%) et d'une amélioration de la consommation énergétique (entre 30% et 50%) par rapport au Snapdragon 855+. Le SoC serait composé d'un super coeur Cortex-X1, de trois Cortex A78 et de 4 Cortex A55. On y trouverait aussi un nouveau GPU Adreno 660, qui promet une nette évolution par rapport à l'Adreno 650 du Snapdragon 865.

Sans surprise, le chipset est compatible avec le réseau 5G. Le Snapdragon 875 serait en effet accompagné d'un nouveau modem 5G Snapdragon X60 qui prend en charge les fréquences mmWave millimétriques et sub-6 GHz de la 5G. Enfin, le chipset sera compatible avec le nouveau protocole WiFi 6. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations sur le Snapdragon 875, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.