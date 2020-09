iPhone 12 : la keynote de présentation serait fixée le 13 octobre

La keynote de présentation des iPhone 12 serait fixée au 13 octobre 2020 à en croire deux fuites en provenance d'opérateurs européens. British Telecom a de son côté confirmé en interne que l'arrivée des iPhone 5G n'était plus “qu'une question de jours”.

La dernière keynote Apple du 15 septembre nous avait un peu laissé sur notre faim, et pour cause : contrairement à son habitude à cette période de l'année, Apple n'a a aucun moment parlé des iPhone 12. Se contentant de dévoiler un nouvel iPad et un nouvel iPad Air, et deux nouvelles Apple Watch. En fait, la firme nous y avait déjà préparé, en déclarant plus d'un mois en amont que la sortie des iPhone 12 serait décalée de quelques semaines par rapport au calendrier habituel. Mais à en croire de récentes indiscrétions, on devrait rapidement en apprendre davantage.

iPhone 12 : la date de la conférence de présentation se rapproche

Le blog AppleInsider explique ainsi avoir été contacté par un employé d'un opérateur basé aux Pays-Bas. Ce dernier affirme que les iPhone 12 seront dévoilés le 13 octobre 2020 avant une mise sur le marché le vendredi suivant, le 16 octobre. Si AppleInsider ne peut confirmer indépendamment l'information, le site précise que l'échange a bien eu lieu via une IP détenue par le réseau “employés” de l'opérateur en question. Or d'autres manoeuvres en coulisses chez des opérateurs européens, cette fois-ci au Royaume-Uni, donnent du crédit à cette fenêtre de lancement.

Lors d'une présentation interne, Marc Allera, PDG de British Telecom, a ainsi affirmé : “nous ne sommes plus qu'à quelques jours du prochain lancement majeur Apple, un iPhone 5G, qui sera un stimulateur énorme pour la 5G”, a-t-il ainsi lancé, avant une brève apparition de Eddy Cue, l'un des vice-présidents Apple. Visiblement l'opérateur britannique sera l'un des premiers à proposer un abonnement à des services Apple (Apple One ?) intégré à une offre. Apple doit lancer l'iPhone 12 aux côtés d'un iPhone 12 Max, d'un iPhone 12 Pro et d'un iPhone 12 Pro Max.

Les iPhone 12 auraient un double capteur photo tandis que les modèles Pro seraient dotés d'un triple capteur. Le modèle le plus premium devrait en prime proposer un capteur de profondeur LiDAR, pour des applications de réalité augmenté et de photographie computationnelle particulièrement avancées. Tous les modèles (ou presque) devraient proposer la 5G. Attendez-vous la présentation des derniers iPhone avec impatience ? Dites-nous tout dans les commentaires de cet article !