iPhone : ce nouveau raccourci imite l’une des meilleures fonctionnalités d’Android

L'une des nouvelles fonctionnalités les plus utiles d'Android arrive sur les iPhone, grâce à un raccourci astucieux créé par Google lui-même. On vous explique comment l’activer sur votre smartphone.

Vous connaissez peut-être déjà Circle to Search, cette fonction Android vous permet de capturer et de rechercher rapidement n'importe quel contenu à l'écran en l'encerclant simplement avec votre doigt. Il s'agit d'un outil incroyablement pratique, mais qui était jusqu'à présent réservé à certains appareils Android, comme les smartphones Pixel ou encore les Galaxy S24.

Minsang Choi, responsable de la conception de Google Lens, a partagé un raccourci iOS qui reproduit essentiellement Circle to Search sur les iPhone. Bien qu'il ne soit pas aussi élégant que l'application Android intégrée, le raccourci exploite les fonctionnalités de l'iPhone telles que la fonction “Back Tap” pour rendre la recherche visuelle presque aussi facile.

Comment activer la fonctionnalité sur votre iPhone ?

Voici comment cela fonctionne : Tout d'abord, vous devez installer la dernière mise à jour de l’application Google et le raccourci “Rechercher votre capture d'écran”. Allez ensuite dans Paramètres > Accessibilité > Toucher et activez l'option Toucher arrière pour un geste de double ou triple tapotement. Sélectionnez le raccourci “Rechercher votre capture d'écran” dans le menu “Back Tap“.

Désormais, lorsque vous regardez quelque chose sur votre iPhone et que vous souhaitez obtenir plus d'informations, il vous suffit d'appuyer deux ou trois fois sur le dos de votre téléphone. Une capture d'écran sera immédiatement réalisée et transférée dans Google Lens pour analyse et recherche.

Bien qu'elle ne soit pas aussi fluide que l'encerclement d'éléments sur Android, la fonctionnalité est presque identique. Google Lens reconnaîtra le texte, les objets, les points de repère et bien plus encore dans la capture d'écran, ce qui vous permettra d'obtenir facilement plus de détails, de traduire dans plusieurs langues, de copier des textes et bien plus encore.

Le raccourci est encore plus efficace sur les modèles iPhone 15 Pro grâce au nouveau bouton Action. Les utilisateurs peuvent utiliser le bouton physique pour déclencher la fonction « Rechercher votre capture d'écran » d'une simple pression, pour une utilisation à une seule main.

La fonction Circle to Search d'Android s'est révélée être l'une des améliorations les plus utiles en matière de recherche mobile depuis des années. Grâce à ce nouveau raccourci iPhone, les utilisateurs sous iOS peuvent donc désormais en profiter.