Apple One officiel : quel prix, qu’est-ce c’est et cela vaut-il le coup de s’abonner ?

Apple vient d'officialiser Apple One, son offre d'abonnement tout-en-un qui inclut Apple Music, Arcade, TV et iCloud pour un prix de 14,95 dollars/mois. Formules, contenu et prix, voici tout ce que l'on sait sur le service concurrent de Google One et Amazon Prime.

On s'y attendait depuis plusieurs semaines : Apple vient d'officialiser les formules d'abonnement Apple One, une nouvelle offre “tout inclus” qui ressemble à Amazon Prime et dans une moindre mesure Google One.

Qu'est-ce que Apple One ?

Apple One est une offre d'abonnement qui regroupe les différents services Apple (TV+, Music, Arcade, News+, iCloud…) pour un prix plus doux que si vous vous étiez abonné individuellement à tous les services de la firme.

Pourquoi Apple lance Apple One ?

Les services représentent désormais une part très importante des revenus Apple, et la firme cherche encore des moyens de les faire progresser. On l'a notamment vu avec ses investissements dans les films et séries avec TV+. Mais voilà, si certains abonnements comme Apple Music restent ultra-populaires (plus de 70 millions d'abonnés payants), d'autres comme TV+ font grise mine.

Apple a en effet offert un an gratuit d'accès à TV+ à tous les clients ayant acheté récemment un appareil griffé de la pomme. Ce qui a permis au service d'atteindre 33 millions d'abonnés. Or le service manque encore de contenus et le rythme des nouvelles sorties n'est pas très soutenu. Même problème pour l'abonnement News+ que Apple peine à lancer à l'international. Pour faire croître la popularité de ses services, Apple s'est donc inspiré de l'abonnement Amazon Prime.

Et propose ainsi en un seul abonnement des services qui n'ont pas forcément de liens les uns avec les autres, tout en déverrouillant leur accès sans surcoût.

Quelles sont les formules d'abonnement Apple One ?

3 formules d'abonnement à Apple One sont proposées. Les voici en détail :

Apple One Individual . Cette formule coûte 14,95 dollars par mois. Elle permet d'accéder à Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et offre 50 Go d'espace sur iCloud.

. Cette formule coûte 14,95 dollars par mois. Elle permet d'accéder à Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et offre 50 Go d'espace sur iCloud. Apple One Family . Cette formule s'affiche au prix de 19,95 dollars par mois et permet d'accéder aux mêmes services de l'offre individuelle (Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 50 Go d'espace sur iCloud).

. Cette formule s'affiche au prix de 19,95 dollars par mois et permet d'accéder aux mêmes services de l'offre individuelle (Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 50 Go d'espace sur iCloud). Apple One Premier. Cette formule vaut 29,95 dollars par mois et offre un accès à Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud (50 Go), Apple News (non disponible en France) et Apple Fitness+.

Est-ce que Apple One est compatible avec les smartphones Android ?

Pour l'heure Apple ne communique pas sur la compatibilité de l'abonnement avec les smartphones Android. La firme propose néanmoins déjà certains de ses services dans l'écosystème Android, en particulier Apple Music. Or des bouts de code repérés dans l'application mentionnent Apple One. Mais il reste encore à savoir à ce stade si il sera possible de s'abonner à Apple One sans appareil Apple, ou si la firme permettra simplement d'utiliser Apple One avec vos appareils Android du moment où vous vous êtes abonné à partir d'un appareil de la firme.

Faut-il s'abonner à Apple One ?

Si vous avez plusieurs produits Apple et êtes déjà abonné à au moins deux services de la firme, par exemple du stockage iCloud, Apple Music et Apple TV+, alors, oui, cela vaut nettement le coût de s'abonner. Voici quelques prix pratiqués par Apple pour ses abonnements individuels :