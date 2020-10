HomePod Mini officiel : Apple lance une enceinte connectée à 99 dollars, enfin un produit abordable

Le HomePod Mini est officiel ! Lors de la keynote dédiée aux iPhone 12, Apple a levé le voile sur une première enceinte connectée à prix réduit. Date de sortie, prix, nouveautés…On fait le point sur toutes les informations disponibles.

Souvenez-vous : en 2018, Apple se lançait sur le marché des enceintes connectées avec le HomePod. Destinée aux mélomanes, l'enceinte était vendue au prix de 349 € lors de sa sortie en France. Malgré ses atouts, le HomePod n'a pas rencontré le succès escompté, obligeant Apple à baisser le tarif de l'accessoire à 329 €. Ce qui restait un prix relativement élevé face à la concurrence.

Bien décidé à rivaliser avec Google et Amazon, les deux leaders du secteur des enceintes intelligentes, Apple a développé une version plus abordable de son HomePod. Baptisée HomePod Mini, l'enceinte vise à séduire les utilisateurs échaudés par le prix élevé du HomePod original. La marque californienne a profité de la keynote de présentation des iPhone 12 pour dévoiler cette nouvelle version de son HomePod.

Lire également : HomePod Mini, Apple opte pour un design semblable à la dernière Amazon Echo

Les nouveautés du HomePod Mini

Côté design, Apple opte pour une construction sphérique qui n'est pas sans rappeler les dernières enceintes Echo Dot de son rival Amazon. Parmi les nouveautés principales du HomePod Mini, Apple a bien évidemment travaillé sur la restitution sonore, aidée de l'intégration de la puce S5. Grâce à ce composant, le HomePod Mini est capable d'ajuster le son 180 fois par seconde, de manière à offrir un meilleur confort d'écoute.

L'appareil peut être appairé à d'autres HomePod de la maison, de telle sorte qu'il puisse jouer un seul et même morceau partout dans le foyer. Il dispose également d'une nouvelle fonctionnalité permettant à l'ensemble des utilisateurs d'une maison de communiquer entre eux. Baptisée “Intercom”, cette fonction offre un bon moyen d'envoyer un message à toutes les personnes d'un seul et même foyer. Le message apparaît également sur les iPhone, les iPad et les Apple Watch du réseau. En revanche, sur ces appareils, ils ne sont pas lu immédiatement à voix haute, histoire que chacun puisse garder sa tranquillité.

Côté assistant vocal, on retrouve bien évidemment Siri pour nous accompagner dans toutes nos tâches quotidiennes. Quant aux services, Apple assure que son accessoire prendra en charge charge des services de musiques comme Amazon Music, Pandora, et iHeartRadio, mais ceux-ci arriveront plus tard dans l'année. Remarquez que Spotify et Deezer semblent les deux grands absents des services supportés par le HomePod Mini.

Date de sortie et prix

Apple ouvrira les précommandes du HomePod Mini dès le 6 novembre, pour une date de livraison estimée au 16 novembre 2020. L'enceinte est vendue au prix de 99 dollars. Son tarif en euro n'est pas encore connu. Un prix vraiment abordable, qui place la petite enceinte connectée à égalité, ou presque, avec la concurrence.