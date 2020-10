iPhone 12 : le chargeur MagSafe permet une recharge sans fil 2x plus rapide

Les iPhone 12 sont équipés d'une recharge sans fil 2 fois plus rapide que les iPhone 11. Pour en profiter, les utilisateurs vont par contre devoir investir dans un chargeur magnétisé MagSafe. L'accessoire est vendu au prix de 45 euros sur le site d'Apple.

Lors de sa keynote du 13 octobre 2020, Apple a finalement levé le voile sur les iPhone 12. Parmi les nouveautés phares de la gamme, citons le chargeur sans fil magnétique MagSafe. Inspiré du chargeur des anciens MacBooks et de l'Apple Watch, l'accessoire permet de maintenir en place des supports de charge, des porte-cartes ou des coques de protection grâce à des aimants situés dans l'iPhone.

La technologie MagSafe permet d'abord de simplifier le fonctionnement de la recharge par induction. Bien souvent, les utilisateurs déposent l'iPhone à quelques millimètres du centre de leur support de recharge. In fine, la bobine intégrée au coeur de l'iPhone et du socle ne sont pas alignées et la recharge sans fil n'est pas optimale. Avec MagSafe, ce problème appartient au passé. “Les aimants se positionnent chaque fois à la perfection pour permettre une recharge sans fil plus rapide” avance d'ailleurs Apple sur son site web.

Sur le même sujet : iPhone 12 officiels – 5G, LiDAR, chargeur sans fil MagSafe et prix de départ à 809€

Apple vend le chargeur MagSafe au prix de 45 euros

Ainsi, la technologie MagSafe permet aux iPhone 12 de profiter d'une recharge sans fil de 15W, une première chez Apple. Jusqu'ici, les iPhone devaient se contenter d'une recharge par induction cantonnée à 7,5W. C'est notamment le cas des iPhone 11 lancés l'an dernier.

Pour recharger les iPhone 12 sans fil à 15W, il faudra par contre impérativement opter pour un chargeur MagSafe. La recharge par induction classique Qi est toujours cantonnée à 7,5W. Si vous rechargez votre iPhone 12 avec un support standard, vous serez donc privé de la recharge sans fil 15W. On notera que la plupart des concurrents Android proposent pourtant une recharge sans fil Qi de 15W ou plus sur les smartphones de leur catalogue.

Apple commercialise le chargeur MagSafe au prix de 45€ sur sa boutique en ligne. Dans les semaines à venir, de nombreux accessoirises, dont Belkin et Griffin, proposeront évidemment leurs propres solutions compatibles avec cette technologie. Que pensez-vous de MagSafe ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.