iPhone 12 : l’absence de chargeur dans la boîte se confirme

L'iPhone 12 devrait être vendu sans chargeur dans la boîte. Le retrait du chargeur faisait régulièrement surface ces derniers mois, mais le lancement des nouvelles Apple Watch 6 et SE sans chargeur et le nouveau discours environnemental de Apple conduit désormais les analystes à s'accorder sur l'absence de cet accessoire dans les boîtes des futurs smartphones.

La keynote du 15 septembre 2020 l'avait en creux confirmé : Apple devrait poursuivre son strip poker d'accessoires avec la génération iPhone 12. Les prochains smartphones de la marque devraient ainsi être vendus avec seulement un câble USB type C vers Lightning, un peu de documentation et des autocollants. Si l'on se doutait depuis déjà plusieurs mois que Apple sauterait le pas, le nouveau discours environnemental de la marque, et le lancement des nouvelles Apple Watch sans chargeur inclus donne un aperçu plutôt limpide du contenu des boîtes de l'iPhone 12.

Plus de chargeur inclus avec l'iPhone 12 : Apple met en avant l'éco-responsabilité

Or depuis plusieurs semaines de nombreux analystes dont TrendForce s'attendaient à ce que Apple ne vende plus ses iPhone avec le fameux accessoire inclus. Les utilisateurs auront le choix d'utiliser un chargeur qu'ils possèdent déjà, par exemple le chargeur de l'iPhone 11 – ou charger leur appareil directement sur leur mac ou leur alimentation de mac pour profiter de la recharge la plus rapide possible. A moins d'acheter un chargeur dédié (rapide ou non, officiel ou de marque tierce) pour profiter d'une solution de charge plus compacte sur la route. Outre l'argument environnemental (qui a parfois bon dos…) les prochains iPhone devraient être particulièrement chers à fabriquer pour Apple.

Les iPhone 12 doivent entre autres proposer la 5G, une technologie qui reste chère à intégrer, notamment à cause de ses coûts de développement et du design particulier des antennes. En retirant le chargeur de la boîte, Apple ne fait pas que retirer le coût de l'accessoire du prix de vente, il s'économise les coûts logistiques de l'inclusion de cet accessoire dans les boîtes. Ce n'est d'ailleurs, on vous le disait, pas le seul accessoire qui disparaît. Apple aurait en effet choisi de faire disparaitre les écouteurs filaires de la boîte des iPhone 12 – la firme avait fait disparaitre l'adaptateur USB type C vers jack audio dès l'iPhone 11.

Du reste, puisque la marque fait valoir l'argument environnemental on se demande pourquoi Apple n'a pas commencé par remplacer la documentation papier et les autocollants pas franchement utiles – qui sont pourtant sempiternellement inclus dans la boîte depuis le premier iPhone. Une question, on imagine, de priorités économiques plus qu'environnementales…