AirPods Studio : le casque audio d’Apple arriverait finalement en novembre 2020

L'AirPods Studio, le premier casque audio conçu par Apple, pourrait finalement sortir dans le courant du mois de novembre 2020. D'après les informations partagées par un leaker, la production de masse de l'accessoire n'arrivera à son terme qu'en fin octobre. Dans ces conditions, la firme de Cupertino pourrait lancer son casque à réduction de bruit sur le marché plusieurs semaines après les iPhone 12.

Ce mardi 13 octobre, Apple lèvera le voile sur les iPhone 12 lors d'une keynote très attendue. Dans la foulée de la conférence filmée à l'Apple Park, Tim Cook devrait aussi dévoiler plusieurs nouveaux produits, dont les AirTags, un HomePod Mini moins cher et, surtout, l'AirPods Studio, le premier casque audio de la marque californienne.

Ces derniers jours, Apple a d'ailleurs supprimé de son Store les casques conçus par Bose en prévision de l'arrivée de l'AirPods Studio. Le lancement du casque est donc imminent. Certains internautes voient même dans les cercles de l'affiche teaser de la keynote des références au design modulaire du casque.

Sur le même sujet : Apple a caché une référence aux AirTags dans l’invitation de la keynote

D'après les informations collectées par Jon Prosser, un leaker très actif sur le sujet, Apple pourrait finalement sortir l'AirPods Studio sur le marché fin octobre voire au début du mois de novembre 2020. “La production de masse de l'AirPods Studio ne sera pas terminée avant le 20 octobre. Je suppose qu'ils pourraient encore les annoncer lors de l'événement du 13 octobre et les expédier à la fin du mois ou au début du prochain” détaille Jon Prosser, citant une source proche d'Apple.

Il est donc toujours possible que le casque audio soit l'une des stars, voire le fameux “one more thing”, de la keynote du 13 octobre. Mais cette fois-ci, Jon Prosser évite de trop se mouiller : “Il est également possible qu’il soit dévoilé par communiqué de presse à la fin du mois. Ou repoussé à l'événement de novembre. Personnellement, je ne sais pas avec certitude ce qu'ils vont faire”. D'après les dernières rumeurs, une troisième Keynote Apple serait en effet organisée dans le courant du mois de novembre 2020. Cette conférence serait essentiellement dédié à de nouveaux Macs.

Aux dernières nouvelles, l'AirPods Studio serait décliné en deux variantes : une version premium pour les mélomanes et un casque destiné plutôt aux sportifs. Les deux casques se distinguerait uniquement par les matériaux et les finitions : cuir pour le modèle haut de gamme et tissu façon HomePod pour le casque orienté sport. Côté tarif, Apple proposerait le casque à partir de 349 dollars.

