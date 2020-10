Apple a caché une référence aux AirTags dans l’invitation de la keynote

Apple a caché une référence discrète aux AirTags dans l'affiche teaser de la keynote du 13 octobre 2020. Comme l'a remarqué un informateur, le cercle au centre de l'invitation transmise à la presse rappelle le design en fuite du tracker bluetooth. Des références à d'autres produits ultra attendus seraient aussi présentes.

Ce mardi 6 octobre 2020, Apple a finalement annoncé la date de présentation des iPhone 12. Après une conférence en ligne dédiée à l'Apple Watch Series 6, à l'Apple One et à l'iPad Air 4, en septembre, la firme de Cupertino présentera ses nouveaux iPhone le 13 octobre 2020 à 19h, heure française. La keynote sera diffusée sur Youtube et sur le site officiel d'Apple.

Lors de cette seconde keynote, Tim Cook dévoilerait aussi une poignée d'autres produits. D'après les dernières rumeurs, c'est notamment le cas des AirTags. Apple aurait en effet mis au point des balises bluetooth concurrentes de Tile et Wistiki. Intégrées à l'écosystème d'Apple, ces balises vont permettre de retrouver vos clés, portefeuille, sac à dos et autres objets du quotidien. L'emplacement de chaque balise serait affiché dans l'application “Localiser”, intégrée par défaut sur iOS, iPadOS et MacOS.

Que cache l'invitation de la keynote d'Apple ?

Jon Prosser, un informateur particulièrement actif sur Twitter, a d'ailleurs décelé un indice évoquant les AirTags dans l'invitation de la keynote. Selon lui, le cercle au centre de l'image évoque directement le design des AirTags. Il y a quelques semaines, Prosser avait publié des rendus montrant les balises bluetooth. Ces rendus avaient été conçus sur base de photos volées. La ressemblance entre l'affiche et le rendu saute aux yeux.

Á partir de là, on peut imaginer sur les cercles qui composent l'invitation évoquent d'autres produits attendus lors de la keynote. Par exemple, l'icône composée de deux cercles pourrait faire référence au HomePod Mini, une enceinte plus abordable que le HomePod lancé en 2018. Vue du dessus, l'enceinte connectée d'Apple se compose en effet de deux cercles : un rond tactile dédié au contrôle du son (volume, play)…) et le cercle de la structure. En allant encore un peu plus loin, on peut voir dans les autres cercles une référence au design de l'AirPods Studio, le premier casque haut de gamme d'Apple. Quoi qu'il en soit, nous serons fixés d'ici quelques jours.