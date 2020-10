iPhone 12 : la keynote Apple aura lieu le 13 octobre, c’est officiel

C'est bon, Apple vient de confirmer la date à laquelle se tiendra la présentation de l'iPhone 12. Le nouveau fleuron de la marque à la pomme sera dévoilé le 13 octobre prochain.

Certains l'attendaient le 15 septembre dernier, lors de la dernière keynote d'Apple. Mais il a finalement été le grand absent de la présentation, Apple ayant préféré se focaliser sur ses Watch Series 6 et Watch SE, sur son nouvel iPad Air, ainsi que sur son abonnement tout-en-un, Apple One. Mais voilà que la marque annonce une nouvelle keynote, moins d'un mois après la dernière. Et c'est certain cette fois, l'iPhone 12 sera bel et bien dévoilé.

La prochaine keynote d'Apple, qui verra la présentation de l'iPhone 12, aura lieu le 13 octobre prochain, à 19h00 précisément (heure française). Bien évidemment, les conditions sanitaires imposent que l'événement ne se tiendra pas en présence d'un public, comme c'est pourtant la coutume chaque année. Il va falloir s'attendre à une vidéo déjà enregistrée, comme l'a déjà fait Apple par deux fois depuis le début de la crise sanitaire… Et comme le font également tous ses concurrents.

Le 13 octobre 2020, Apple dévoilera l'iPhone 12 … Ainsi que d'autres produits comme le AirPods Studio ?

Quelles sont les nouveautés attendues sur cette nouvelle itération du célèbre smartphone d'Apple ? Selon les dernières rumeurs, l'iPhone 12 pourrait prendre en charge le réseau 5G et profiter d'un look revu et corrigé, notamment au niveau des angles (plus carrés ?). L'appareil profiterait du nouveau SoC A14 et offrirait 6 Go de RAM. Une grande première pour la marque, qui s'est jusque là toujours cantonnée à 4 Go de mémoire vive. Autre petite nouveauté attendue : le capteur LiDar, qui permet de mieux gérer les distances lors d'une prise de vue. Et ce serait pas moins de 4 modèles que la marque à la pomme pourrait dévoiler : l'iPhone, l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 Pro Max et l'iPhone 12 Mini.

Enfin, il se pourrait bien qu'Apple profite du lancement de l'iPhone 12 pour présenter d'autres appareils. Doit-on voir dans le fait qu'Apple ait évincé de son store les produits audio concurrents une annonce des nouveaux AirPods Studio et HomePod ? Rendez-vous donc la semaine prochaine pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. Et vous pouvez compter sur nous : nous serons là pour suivre la keynote avec vous en direct.