Galaxy Note 20 et 20 Ultra : Samsung officialise ses nouveaux smartphones

Samsung vient de dévoiler les Galaxy Note 20. On trouve cette année au total trois variantes, un Galaxy Note 20 4G, un Galaxy Note 20 5G et un Galaxy Note 20 Ultra 5G, le tout avec un prix de départ de 949 €.

Ils sont enfin là ! Samsung vient de dévoiler trois variantes de ses Note 20 qui seront tous proposés en Europe avec des Exynos 990, les processeurs maison du constructeur. Samsung mise sur la connectivité 5G, mais le constructeur propose tout de même le modèle le plus compact en une version 4G un peu moins chère.

Globalement ces Note 20 reprennent la formule des Galaxy S20, S20+ et Ultra – du processeur à la partie photo, jusqu’aux tailles d’écran scrupuleusement identiques. Si vous cherchez de la nouveauté, vous pourrez un peu vous consoler avec le nouveau stylet amélioré, et le coloris Mystic Bronze. Entre autres petites évolutions cosmétiques.

Galaxy Note 20 : l’écran plat

Galaxy Note 20 Dimensions 161,6 x 75,2 x 8,3 mm Ecran 6,7" Infinity-O AMOLED 19,5:9

2400 x 1080 pixels (393 ppp)

60 Hz Processeur Exynos 990 (7nm) RAM 8 Go Capteur avant 10 MP (f / 2.2) Capteurs arrières 12 MP f / 1.8

12 MP f / 2.2 ultra grand

64 MP f / 2.0 téléobjectif

zoom optique 3x Stockage 256 Batterie 4300 mAh Recharge 25W filaire

15W sans fil Sécurité Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran OS Android 10 + One UI 2.5

Le Galaxy Note 20 classique propose ainsi une dalle AMOLED 6,7″ comme le S20+. Mais il y a une petite évolution : la dalle est plate, ce qui ravira ceux qui ne voulait plus entendre parler de bords incurvées dans un smartphone. Une innovation que Samsung décline pourtant sur ses appareils haut de gamme depuis plusieurs années – sans laisser jusqu’ici de choix à ses clients.

Comme touts les appareils de la gamme vendus en Europe, le Note 20 embarque un processeur Exynos 990 (7 nm) – le plus puissant jamais produit par Samsung. Ce processeur est présenté comme équivalent du Snapdragon 865+, puisque c’est bien ce dernier qui équipe les variantes américaines des Note 20.

Hélas, Samsung a fait pour l’Europe deux choix qui nous semblent malheureux : d’abord, le constructeur continue de forcer les consommateurs européens à acheter des smartphones sous Exynos, alors que les performances de ces derniers sont notoirement à la traîne par rapport à leurs équivalents Qualcomm Snapdragon, depuis des années.

L’autre décision qui nous semble maladroite, c’est d’avoir opté pour la puce Snapdragon dernier-ci dans les Note 20 vendus aux USA. Les américains avaient en effet déjà droit au Snapdragon 865 sur le S20 – ils passent au S865+ avec les Note 20. Samsung ose pourtant vendre le même produit en Europe avec la même puce que les S20.

Il faudra le vérifier avec des benchmarks mais l’écart de performances entre les variantes US et Europe des Note 20 devrait être cette année particulièrement grand. Gageons a minima que Samsung est parvenu à résoudre certains problèmes de l’Exynos 990 rencontrés par les clients du S20, notamment des problèmes de surchauffe et de bridage des performances.

Galaxy Note 20 Ultra : le S20 Ultra avec stylet

Galaxy Note 20 Ultra Dimensions 164,8 x 77,2 x 8,1 mm Ecran 6,9" Infinity-O AMOLED 19,3:9

3200 x 1444 pixels (508 ppi)

120 Hz

Gorilla Glass 7 Processeur Exynos 990 (7nm) RAM 12 Go Capteur avant 10 MP (f / 2.2 Capteurs arrières 108 MP f / 1.8

12 MP f / 2.2 ultra grand angle

12 MP f / 3.0

zoom optique 5x Stockage 256/512 Batterie 4500 mAh Recharge 25W filaire

15W sans fil Sécurité Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran OS Android 10 + One UI 2.5

Le Note 20 Ultra propose, lui, un écran 6,9″ incurvé 120 Hz… exactement comme le S20 Ultra dont il emprunte de nombreux points de la fiche technique. Il a le même processeur. La même partie photo. A la différence du Note 20 classique, il embarque néanmoins un port microSD. Et il est possible de l’acheter avec jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Tout cela pour en arriver à la vraie nouveauté que l’on retrouve sur les deux variantes : le nouveau stylet. Ce dernier atteint un temps de latence record de 9 ms contre 42 ms sur le modèle précédent. Sa pointe fine de 0,7 mm et ses 4096 niveaux de pression agissent de concert pour délivrer une « sensation papier ». Il a également quelques nouvelles fonctionnalités gestuelles, qui permettent de réaliser des actions sans toucher le smartphone.

Un geste permet de revenir à la Home, un autre permet de faire des captures d’écran. Le Galaxy Note 20 est proposé en trois coloris Mystic Green, Mystic Bronze et Mystic Grey. Le Note 210 Ultra est, lui, proposé en Mystic Bronze, Mystic Black et Mystic White.

Les prix sont les suivants :