Nokia 8.3 5G : un milieu de gamme qui rend la 5G abordable, enfin !

HMD Global se lance dans la 5G avec le Nokia 8.3 5G. Ce smartphone à la frontière entre milieu et haut de gamme propose une fiche technique honnête, sans être transcendante. Pour se démarquer, le constructeur mise sur un prix accessible et sur une prise en charge de la 5G à l’international. En effet, le smartphone gère la quasi-totalité des fréquences 5G disponibles actuellement dans le monde.

Comme pour de nombreux constructeurs, l’épidémie de Coronavirus a quelque peu chamboulé les agendas et les projets. HMD Global, maison mère de Nokia, n’échappe pas à la règle. Pandémie oblige, le constructeur a du mettre de côté la présentation de sa nouvelle gamme de smartphones de 2020.

Le salon barcelonais du MWC 2020 étant annulé pour ces mêmes raisons sanitaires, Nokia comptait sur un partenariat de choix pour faire la promo de son nouvel appareil : le Nokia 8.3 5G. En effet, le smartphone est le porte-étendard du dernier James Bond : Mourir peut attendre. Mais là encore, la malchance frappe encore, puisque la sortie du film a été repoussée à la fin d’année 2020… Le coup de pub devra attendre également.

Nokia 8.3 5G : le pari de la 5G accessible

Le Nokia 8.3 5G devra donc se passer de 007 pour se vendre. Mais que propose-t-il ? En premier lieu, le Nokia 8.3 5G est un pur produit Nokia. On retrouve ce design caractéristique, entre modernité et ce côté un peu old school propre à la marque. Le smartphone arbore un large écran 20:9 de 6,821 pouces avec une caméra frontale en poinçon sur le coté supérieur gauche. La face arrière est occupée par un module photo circulaire, semblable à celui du Moto Z4, le smartphone 5G de Motorola.

Le constructeur a doté son appareil d’une fiche technique de milieu de gamme, certes solide, mais bien loin de celles des ultra haut de gamme actuels :

Ecran 6,81 pouces

Processeur Snapdragon 765 G

6 ou 8 Go de RAM selon modèle

64 ou 128 Go d’espace de stockage

lecteur carte Micro-SD

Quadruple capteur photo : capteur principal 64 MP, objectif ultra grand angle 12 MP, capteur profondeur 2 MP et macro objectif 2 MP

: capteur principal 64 MP, objectif ultra grand angle 12 MP, capteur profondeur 2 MP et macro objectif 2 MP Capteur frontal 24 MP

Batterie de 4500 mAh avec chargeur 18W

avec chargeur 18W Port USB Type-C et jack 3.5 mm

NFC

Prise en charge de la 5G en NSA (non-standalone) et SA (standalone) avec DSS

Grâce à cette fiche technique, le Nokia 8.3 5G se négociera 599€ lors de sa sortie à l’été 2020. À ce prix-là, le smartphone pourrait s’imposer comme une porte d’entrée vers la 5G plutôt abordable, en comparaison des propositions de Samsung avec les trois Galaxy S20. D’autant qu’il part avec un net avantage.

Le Nokia 8.3 5G se veut futurproof, c’est à dire qu’il prendra en charge les deux normes de 5G : NSA et SA. Pour simplifier, en 5G NSA le smartphone pourra profiter de la 5G en passant par un parc d’antennes composé majoritairement d’antennes 4G LTE et de quelques antennes 5G (situation actuelle dans de nombreux pays). Une fois les antennes 5G majoritaires, le Nokia 8.3 5G fonctionnera en 5G SA et pourra utiliser toutes les technologies 5G, en haute ou basse fréquence.

Enfin, HMD Global affirme que son smartphone sera le premier à gérer une douzaine de fréquences 5G à travers le monde. Rendez-vous cet été pour la sortie du Nokia 8.3 5G.