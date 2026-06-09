Apple Watch : santé, nouveau geste et IA, tout ce qui change avec watchOS 27

Apple vient de présenter toutes ses futures nouveautés logicielles lors de sa Worldwide Developers Conference du 8 juin. Si Siri AI, Apple Intelligence et iOS 27 étaient les têtes d’affiche de cet événement, le système d’exploitation des Apple Watch n’a pas été laissé pour compte. Voici toutes les fonctionnalités à venir de watchOS 27.

Apple Watch watchOS 27 Siri AI
Crédits : Apple

À l’issue de l’édition 2026 de la Worldwide Developers Conference d’Apple, on parle énormément d’iOS 27, d’Apple Intelligence ou encore de Siri AI. Rien d’étonnant à cela, ce sont les nouveautés majeures qui devraient permettre à la firme de Cupertino d’entrer véritablement dans l’ère de l’IA (enfin) – et ainsi de rattraper son retard sur la concurrence.

Mais la firme de Cupertino n’a pas oublié ses autres systèmes d’exploitation et notamment watchOS, qui va, lui aussi, profiter d’une mise à niveau. Au programme : Siri AI, évidemment, mais pas uniquement. watchOS 27 va aussi profiter de nouvelles fonctionnalités qui lui sont propres. On fait le point.

Lire aussi – iOS 27 : voici tous les iPhone qui recevront la mise à jour, êtes-vous concernés ?

Quelles seront les Apple Watch compatibles avec watchOS 27

Avant de vous présenter les nouveautés de watchOS 27, passons en revue tous les modèles d’Apple Watch qui pourront en bénéficier :

  • Apple Watch SE 3
  • Apple Watch Series 9
  • Apple Watch Series 10
  • Apple Watch Series 11
  • Apple Watch Ultra 2
  • Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Series 10

watchOS 27 entre vraiment dans l’ère de l’IA avec Siri AI

Siri AI est sans surprise la nouveauté la plus mise en avant par Apple. Nous lui avons dédié un article complet suite aux annonces de la WWDC, mais mentionnons ses principales caractéristiques sur watchOS. Votre Apple Watch, si elle est éligible, affichera la nouvelle application dédiée à Siri AI, ainsi qu’une grille d’applications dynamique inédite qui met automatiquement en évidence les applications suggérées par l’assistant dopé à l’IA.

Siri AI simplifiera votre quotidien en adoptant un ton plus conversationnel : vous pourrez vous adresser à lui en langage naturel. Il sera également capable d’agir directement dans les applications. Enfin, il gagnera en pertinence en alliant contexte mondial et personnel. Pour rappel, ce nouvel assistant dopé à l’IA ne sera initialement disponible qu’en anglais « plus tard cette année » – avant qu’Apple n’étende sa prise en charge à davantage de langues.

Apple Watch watchOS 27 Siri AI grille dynamique applications
Crédits image : Apple / Montage : Phonandroid

watchOS 27 met l’accent sur la santé

Autre aspect mis en avant par Apple pour watchOS 27 : la santé et la forme physique. Cela se traduira par plusieurs ajustements et fonctionnalités inédites. La première est une amélioration de la précision au niveau des distances pour les courses et marches en intérieur. Aussi, le nombre de pas dans l’application Forme se synchronisera dès lors avec celui de Santé.

La deuxième est l’intégration d’un meilleur suivi des cycles menstruels dans l’application Santé : cette dernière vous enverra des notifications lorsque les données consignées suggèrent une périménopause et vous proposera des ressources éducatives à ce sujet. watchOS 27 inclura également un partenaire d’entraînement, mais il nécessitera à son lancement un appareil configuré en anglais ou en espagnol.

Apple Watch watchOS 27 suivi cycle santé
Crédits : Apple

Nouveau geste et amélioration du défilement intelligent sont au programme de watchOS 27

Le défilement intelligent se verra aussi amélioré sous watchOS 27 : de nouveaux widgets opportuns viendront l’enrichir, tels que celui vous rappelant de souhaiter un joyeux anniversaire à un proche, celui qui vous permet de vérifier où votre voiture est garée ou encore celui qui vous permet de modifier une alarme avant vos vacances.

Un nouveau geste tactile couronnera le tout : plus besoin de votre main pour consulter les widgets du défilement intelligent, il suffira de tapoter simultanément votre index avec votre pouce pour les sélectionner.

Lire aussi – iOS 27 : Apple Intelligence et Siri AI arrivent enfin, mais qui pourra en profiter ?

watchOS 27 introduit des améliorations subtiles qui simplifient le quotidien

La prochaine version de watchOS apportera plusieurs améliorations qui, sur le papier, semblent subtiles ; mais qui, au quotidien, sont bien utiles. Par exemple, l’application Localiser deviendra plus intuitive : elle regroupera les fonctions clés que sont « Trouver des appareils », « Trouver des personnes » ou encore « Trouver des objets ».

Apple Watch watchOS 27 amélioration
Crédits : Apple

Autre amélioration, visuelle cette fois-ci : Liquid Glass sera optimisé pour renforcer la lisibilité. Apple indique que la lecture de la musique démarrera plus rapidement, et que des optimisations de la batterie pourront être proposées.

Enfin, une fonctionnalité bienvenue est prévue – en anglais initialement. Baptisée Call Context, elle permettra de faire apparaître proactivement des informations pertinentes issues de vos différentes applications lors d’un appel.

Apple Watch watchOS 27 liquid glass call context
Crédits : Apple

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